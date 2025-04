No sin mi mascarilla

Andoitz Berasategui lleva días usando mascarilla en el autobús, así como en la calle. Se ha adelantado a la última recomendación del Gobierno de Sánchez ... de usar los protectores respiratorios en el transporte público. «En mi antiguo trabajo me dieron una mascarilla y desde entonces siempre que salgo de casa la llevo conmigo», explica, aunque matiza que solo pisa la calle «una vez por semana, no más». Considera «muy importante» cumplir las medidas de seguridad para frenar los contagios del coronavirus y terminar con esta pandemia, por eso que en el bus o en el tren se reparta este material le parece «una buena idea». De todas formas, hace hincapié en que «no podemos excusarnos en esto para salir. Lo que hay que hacer es quedarse en casa».

«En casa tengo doce protectores respiratorios. Ya estoy surtida» Juana María Gutiérrez

Juana María Gutiérrez tiene doce mascarillas en casa. «Me las consiguió un amigo justo antes del estado de alarma y ya estoy surtida», explica. Trabaja cuidando de una persona mayor y enseguida pensó que tenía que hacerse con un protector respiratorio «para evitar disgustos. A veces, cualquier protección es poca», reflexiona sentada en un autobús de la compañía Dbus, en San Sebastián. Pese a que cada día se cambia de protector, nada más llegar de la calle limpia el que ha llevado puesto durante esa jornada «para tener recambios desinfectados» para cuando los necesite. Aunque a veces le «molesta» llevar la boca y la nariz tapadas, entiende que es «necesario» hacerlo mientras dure la pandemia porque «no sabemos cuándo ni dónde podemos contagiarnos».

«Lo mejor de ir con la boca y nariz tapada es que evitas tocarte la cara» Elena Mesa

Cuando decretaron el estado de alarma Elena Mesa, de una empresa de actividad esencial en Gipuzkoa, recibió una llamada que, en gran medida, le ayudó a combatir mejor la crisis del Covid-19. «Adegi y la Cámara de Comercio nos ofrecieron apuntarnos a un pedido de mascarillas y gel desinfectante», cuenta. La llamada la recibió hace un par de semanas «y el material llegó enseguida». Ahora, tanto sus trabajadores como ella tienen un protector respiratorio para las jornadas laborales, pero también otro para salir a la calle. «Aprovechamos para pedir mascarillas tanto para los empleados como para los familiares», explica. «Para uso personal las reutilizamos. No estamos en contacto directo con un enfermo». Lo mejor de las mascarillas es «que evitas tocarte la cara».

«A raíz del Covid-19 la empresa nos da material nuevo cada semana» Erlantz Ugalde

A Erlantz Ugalde es difícil encontrarle en el autobús o en el metro. Este donostiarra que vive en Egia es fiel a su moto, solo en contadas ocasiones hace uso del transporte público, pero eso no quiere decir que no considere necesario el uso de la mascarilla cuando está rodeado de mucha gente. Es más, «siempre que salgo de casa la llevo puesta». Aunque solo sea para ir a por el pan o a tirar la basura. Se considera un afortunado por tener la posibilidad de usar el protector respiratorio. «Escasean en todos los sitios», apunta. A él ha sido la empresa la que le ha facilitado este material. «A raíz de la pandemia y el estado de alarma la empresa ha empezado a darnos una mascarilla por semana, que uso tanto en el trabajo como en la calle. He querido comprar pero no hay».

«Es un recuerdo de Vietnam. Nunca pensé que la usaría en Donostia» Raquel Arraiza

«Es un recuerdo que me traje de Vietnam, nunca pensé que la usaría en Donostia», dice Raquel Arraiza sobre su mascarilla. Ahora, junto a los guantes de látex, se ha convertido en una de las prendas que más usa. Hace años, cuando viajó a Vietnam, se la tuvo que comprar. «Nos movíamos en moto y se levantaba mucha tierra en la carretera. Allí todo el mundo la llevaba en estos desplazamientos y nosotros también nos compramos una», recuerda entre risas. A la vuelta de esta aventura no se le ocurrió un mejor recuerdo que ese protector respiratorio que tantas veces había utilizado para recorrer Vietnam. Ya lleva dos semanas usándolo, «y lo que nos queda. Cualquier protección es poca. Además, mi aita está muy enfermo y mi marido es población de riesgo».

«Estas mascarillas son de un solo uso. Necesito más, pero aún no han llegado» Mari Jose Irisarri

Cuando el coronavirus llegó a Gipuzkoa, Mari Jose Irisarri ya tenía un par de mascarillas es casa. Su marido tuvo varios episodios de alergia al polvo, por lo que tuvieron que hacerse con un cargamento. Las usó, pero hubo algunas que se quedaron sin abrir porque él volvió a encontrarse bien. Son precisamente esos protectores respiratorios los que Mari Jose está usando estos días. «Me han salvado, pero son de un solo uso». Aunque puede apurar y ponérselas un par de veces más afirma que necesita comprar nuevas. Ayer lo intentó en varios sitios, «pero todavía no han llegado». En cualquier caso, se consuela al recordar que «salgo muy poco. Lo justo. Y intento no tocar nada ni acercarme mucho a la gente». Añade que la mascarilla se la hace «incómoda, más con gafas».

«No es cómodo, pero soy población de riesgo y tengo que llevarla» Víctor Manuel Bakaikoa

El donostiarra Víctor Manuel Bakaikoa forma parte de esa población de riesgo de la que tanto se habla. No por la edad, sino por temas de salud. «Tengo problemas en los pulmones», indica. Si bien desde el comienzo del brote del coronavirus ha estado concienciado de la importancia de seguir las medidas de seguridad como lavarse las manos a menudo o mantener el metro de distancia entre personas, no ha sido hasta hace dos semanas cuando se ha puesto por primera vez la mascarilla. «Mi hermana, que trabaja en servicios sociales, tenía alguna en casa de antes. Al ver cómo evolucionaba todo y mi situación me dio una», explica. Asegura que «no es fácil llevarla. Resulta muy incómodo, pero no me queda otra. Tengo que cuidarme y usarla».

«Todos deberíamos tener al menos una mascarilla. Quien la tenga que la use» Víctor Hernández

La mujer de Víctor Hernández tiene una enfermedad intestinal, por lo que acude a menudo a consulta. Él le suele acompañar. «Allí siempre nos dan alguna mascarilla, porque ella tiene que tener cuidado para no contagiarse de otras cosas», explica mientras pasea al perro. Por eso, Víctor lleva protegido desde comienzos de la pandemia. «En cuando declararon el estado de alarma me puse una mascarilla de las que teníamos en casa». Cuando llega a su domicilio, la cuelga «en el tendedero, para que no se arrugue y se airee». En su opinión, «todos deberíamos tener una. O, al menos, quien la tenga que la use. A falta de mascarillas está muriendo gente». En su casa son muy precavidos y para que no haya ningún problema con la salud de su mujer intenta salir solo él.

«Solo tengo una y la limpio con el vapor de la olla a presión. Queda muy bien» Dina Sarmiento

Dina Sarmiento trabaja cuidado a una persona mayor. Llevaba tiempo preocupada por posibles contagios, pero hace una semana le consiguieron una mascarilla. Fue la hija de quien cuida, que también consideraba que la mejor solución para estos días es «ir lo más protegida posible. Por eso, además del cubre bocas me proporcionó unos guantes». Quiere cuidar «bien» la única mascarilla que tiene. «Cuando me la entregaron, después de usarla, al llegar a casa, abrí internet. Busqué cómo tenía que hacer para limpiarla correctamente y di con un vídeo que me pareció muy interesante», argumenta. Desde entonces, «la limpio con el vapor de la olla a presión y queda muy bien. Así me aseguro que me dura y además de no contagiarme yo, no contagio a nadie».

«Visto el panorama, compré varias en enero en una tienda de pinturas» Aitor Idígoras

Aitor Idígoras trabaja en una consulta dental, que desde el 18 de marzo permanece cerrada por falta de material. «Trabajamos con la boca, por donde se transmite el virus. Por mucho que tengamos mascarillas o gafas no es suficiente», aclara. Asegura que a mediados de enero el Colegio Oficial ya les envió un protocolo para actuar frente a esta enfermedad. «Visto el panorama, a finales de ese mismo mes ya compré veinte protectores en una tienda de pinturas. Probé en varias farmacias, pero entonces empezaba a costar encontrar», señala. Tanto él como su hijo bajan a por el pan con guantes y pese a que el pequeño no tiene mascarilla lleva un buf que puede hacer su papel. «Yo no me la quito desde comienzos del estado de alarma», apunta Aitor.

(54553260)============

============IN09 SUMARIO Nombre (A) (54553256)============

============IN09 SUMARIO Nombre (A) (54553274)============

============IN09 SUMARIO Nombre (A) (54553270)============

============IN09 SUMARIO Nombre (A) (54553266)============

============IN09 SUMARIO Nombre (A) (54553262)============

============IN09 SUMARIO Nombre (A) (54553258)============