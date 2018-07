Un refugio LGTBi, un recurso que «no es prioritario» Martes, 24 julio 2018, 06:35

La idea de habilitar plazas concretas o un refugio de acogida exclusivo para personas LGTBi no está en la agenda de las instituciones de Gipuzkoa. «Sin descartar en un futuro si se ve la necesidad, hoy por hoy no es un recurso prioritario», respondió Iñigo Lamarca, miembro de la comisión de Cooperación Internacional de la asociación Gehitu. La discriminación que sufren las personas LGTBi dentro de su propia comunidad ha llevado a Alemania, por ejemplo, a abrir un centro específico para dar alojamiento a estas personas refugiadas. Otros gobiernos, como el holandés, han expresado su rechazo a estos recursos específicos al considerar una segregación del colectivo por razones de orientación e identidad sexual. Si ser refugiado no es fácil, ser refugiado, homosexual, lesbiana, bisexual o transexual aún menos. Hay comunidades homófobas que persiguen a estas personas aún fuera de sus países de origen. La convivencia puede resultar imposible. En los campos de refugiados se han registrado ataques homófobos, por ejemplo. En Gipuzkoa no se ha detectado ese problema. Tampoco el número de personas acogidas es elevado como para que pueda aflorar el problema. El estudio foral realizado junto a Gehitu mira más a mejorar recursos psicológicos, flexibilizar el proceso administrativo de protección internacional y a, en definitiva, sensibilizar sobre una realidad todavía desconocida.