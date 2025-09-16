Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»

La madrileña Rebeca Alfayat ha compartido las diferencias de vivir en ambos lugares a sus seguidores en redes sociales

M. S.

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:33

«Quiero transmitirle a mi gente de Madrid las cosas que estoy aprendiendo de vivir en lo que llamamos aquí el norte. Ya que estoy viviendo en Euskadi», arranca diciendo la joven madrileña Rebeca Alfayat en su cuenta de TikTok, en donde ha compartido las diferencias de vivir en ambos lugares a sus seguidores.

«Eso de tener el monte y la playa cerca me está haciendo reconectar más con las cosas sencillas y perfectas que tiene la vida», ha admitido la joven, que suele compartir videos habitualmente sobre su experiencia, adivinando el significado de palabras en euskera y en algunas fiestas locales como la Aste Nagusia de Bilbao.

La joven en esta ocasión expresaba la gran diferencia de los ritmos de vida que se llevan en la capital y a diferencia de los de Euskadi «Siento que aquí en Madrid vamos muy rápido con todo y allí me siento como si fuera domingo todos los días. Todo va a otro ritmo y en la calle se respira como más calma», continuaba.

Diferencias entre Madrid y Euskadi

Aunque la joven no hacía solo referencia al estilo de vida, sino también en las preocupaciones de los habitantes de cada territorio. «Allí hay muchas personas con esa esencia bonita de la naturalidad. Allí no se pone tanto la energía en las cosas que a veces ponemos aquí en Madrid como, por ejemplo, la imagen y tener que estar perfectas en todo momento. También es cierto que allí no están tan saturadas de tantísimas cosas como tenemos aquí, que hay mil planes por todas partes», reflexionaba la joven.

@rebecaaalfayat Viviendo en Euskadi 💚🌱 #parati #storytime #lifestyle #amor #bilbao ♬ sonido original - Rebeca Alfayat

«Estoy aprendiendo otras culturas y estoy dejándome abrazar por la gente de allí», decía refiriéndose a Euskadi y finalizaba admitiendo que, a pesar de todo, «está siendo una experiencia muy bonita que considero que voy a poder sacar mucho aprendizaje. «Madrid me encanta y la amo, pero sí que es cierto que necesitaba reconectar con este estilo de vida y ver qué cosas estoy ahora en proceso de aprender», finalizaba sobre su experiencia personal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  3. 3 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  4. 4 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  5. 5 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  8. 8

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  9. 9

    Sadiq vuelve a escena
  10. 10 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»

La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»