La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días» La madrileña Rebeca Alfayat ha compartido las diferencias de vivir en ambos lugares a sus seguidores en redes sociales

M. S. Martes, 16 de septiembre 2025, 07:33

«Quiero transmitirle a mi gente de Madrid las cosas que estoy aprendiendo de vivir en lo que llamamos aquí el norte. Ya que estoy viviendo en Euskadi», arranca diciendo la joven madrileña Rebeca Alfayat en su cuenta de TikTok, en donde ha compartido las diferencias de vivir en ambos lugares a sus seguidores.

«Eso de tener el monte y la playa cerca me está haciendo reconectar más con las cosas sencillas y perfectas que tiene la vida», ha admitido la joven, que suele compartir videos habitualmente sobre su experiencia, adivinando el significado de palabras en euskera y en algunas fiestas locales como la Aste Nagusia de Bilbao.

La joven en esta ocasión expresaba la gran diferencia de los ritmos de vida que se llevan en la capital y a diferencia de los de Euskadi «Siento que aquí en Madrid vamos muy rápido con todo y allí me siento como si fuera domingo todos los días. Todo va a otro ritmo y en la calle se respira como más calma», continuaba.

Diferencias entre Madrid y Euskadi

Aunque la joven no hacía solo referencia al estilo de vida, sino también en las preocupaciones de los habitantes de cada territorio. «Allí hay muchas personas con esa esencia bonita de la naturalidad. Allí no se pone tanto la energía en las cosas que a veces ponemos aquí en Madrid como, por ejemplo, la imagen y tener que estar perfectas en todo momento. También es cierto que allí no están tan saturadas de tantísimas cosas como tenemos aquí, que hay mil planes por todas partes», reflexionaba la joven.

«Estoy aprendiendo otras culturas y estoy dejándome abrazar por la gente de allí», decía refiriéndose a Euskadi y finalizaba admitiendo que, a pesar de todo, «está siendo una experiencia muy bonita que considero que voy a poder sacar mucho aprendizaje. «Madrid me encanta y la amo, pero sí que es cierto que necesitaba reconectar con este estilo de vida y ver qué cosas estoy ahora en proceso de aprender», finalizaba sobre su experiencia personal.