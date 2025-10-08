Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

El futbolista Rafa Mir, que actualmente milita en el Elche C.F., ha sido procesado por un delito de agresión sexual con introducción de miembro ... corporal por vía vaginal, «empleando violencia», por los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de la urbanización Torre En Conill de Bétera. El delantero, que jugaba en el Valencia C.F. cuando se produjo la violación denunciada por una joven a la que había conocido esa noche en una discoteca de Valencia, tendrá que acudir a declarar de nuevo, ya en calidad de procesado, el próximo lunes 13 de octubre en la plaza número ocho de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, que instruye la causa contra él y un amigo, Pablo Jara.

La jueza considera que «de las actuaciones practicadas existen indicios y no meras sospechas» de dos episodios de agresión sexual, mediante el uso de la violencia, por parte de Rafa Mir con la joven denunciante de 21 años, el primero en la piscina y posteriormente un segundo en el cuarto de baño. En ambos casos con acceso carnal al haberle introducido los dedos sin su consentimiento, y pese a que la víctima «le decía que parase, que le soltase y le apartaba», según refleja el auto de procesamiento contra el futbolista.

En el mismo la jueza también le impone a Rafa Mir una fianza de 12.500 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles y al segundo procesado, por la agresión sexual a otra joven de 25 años, una fianza de 5.000 euros.

Los hechos ocurrieron la noche del día 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando las dos jóvenes se encontraban en una conocida discoteca de Valencia en la que coincidieron con el futbolista Rafa Mir, el también procesado Pablo Jara y tercer amigo que no participó en modo alguno en las presuntas agresiones.

Una vez la discoteca cerró sus puertas, los cinco jóvenes, de común acuerdo, se dirigieron al domicilio del futbolista, un chalet en la urbanización Torre en Conill de Bétera, donde Rafa Mir mantuvo relaciones sexuales consentidas con una de las chicas.

Después del encuentro sexual con esta, se dirigió a la zona de la piscina en la que, se encontraba la segunda joven, de 21 años, y sus dos amigos. Según recoge el auto de procesamiento, el futbolista cogió en brazos a la chica y saltaron juntos a la piscina. Dentro del agua, la agarró fuertemente, y comenzó a besarla por la cara, cogiéndola para obligarle a besarle, al tiempo que le tocaba los pechos y el culo. Todo ello pese a la oposición de la joven, que en todo momento le decía que parase. Incluso en esa primera agresión se produjo introducción de dedos, según se desprende de las declaraciones de la víctima.

Tras esta primera agresión, la víctima quiso abandonar el lugar, llegando a salir del chalet, pero al recordar que se había dejado sus pertenencias en el interior, volvió a recogerlas. Fue en ese momento cuando el futbolista presuntamente la cogió fuertemente del brazo causándole lesiones y, la introdujo en el interior del cuarto de baño de la vivienda, donde nuevamente comenzó a besarla por la cara, a tocarle los pechos y le volvió a introducir los dedos en la vagina, mientras la víctima lloraba y le decía que parase.

Tras salir del baño, la joven fue a su amiga para marcharse inmediatamente de allí. La otra víctima, y a su vez testigo, la vio en «un fuerte estado de nerviosismo», y desde su teléfono llamó al padre de su amiga.

Respecto a la segunda denunciante, el auto señala que cuando salió de la habitación tras tener sexo consentido con el delantero cedido por el Sevilla al Valencia en ese momento, se dirigió a la zona de la piscina, donde después de comer tarta, se desnudó, quedándose en tanga, y saltó al agua, donde estaba Pablo Jara, quien después de estar hablando con ella presuntamente le tocó, tanto los pechos, como la vagina por encima de la ropa hasta en tres ocasiones. En todo momento y «de forma expresa» la denunciante le apartó y le dijo que no quería nada con él: «Quítate», «que me dejes en paz».

Después de salir de la piscina, la joven se cubrió con una toalla y entró en la cocina de la vivienda, desde donde escuchó ruidos en el cuarto de baño en el que estaba Rafa Mir y su amiga, la cual salió del baño visiblemente nerviosa.

Como la joven presuntamente violada por Mir «estaba llorando y hacía mucho ruido», Pablo Jara les indicó que se fueran de allí «que estaban armando mucho jaleo y que eran unas niñatas», al tiempo que, empujó a la que había realizado tocamientos en la piscina, quien cayó al suelo y se causó lesiones en el codo derecho. Al levantarse del suelo, el coprocesado le quitó la toalla y le propinó un puñetazo, causándole lesiones en el labio y, las echó de la vivienda, dejando a una de ellas en la calle semidesnuda.

Como consecuencia de estos hechos la joven de 25 años sufrió lesiones, concretamente una contusión en el labio y erosión en codo derecho. Mientras que la chica de 21 agredida por el futbolista sufrió lesiones consistentes en contusión en brazo derecho, así como «un trauma psíquico vivencial y un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido», según los hechos recogidos en el auto judicial, basado en las declaraciones de los implicados, las denunciantes y el resto de testigos, el reportaje fotográfico de la vivienda en la que sucedieron los hechos y los informes médico forenses, así como el informe de extracción de datos del teléfono y de la tarjeta SIM del futbolista.