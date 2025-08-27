A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional tras presuntamente matar a su compañera sentimental en Motril. Fuentes del ... cuerpo indican que fue arrestado por un delito de homicidio, sin aportar más datos, puesto que se ha decretado secreto de sumario. La investigación continúa abierta.

Según ha podido saber Ideal, por fuentes conocedoras del caso, que el suceso tuvo lugar durante la mañana del pasado domingo en una vivienda del municipio. La mujer no murió en el acto, fue trasladada con vida al Hospital de Neurotraumatología de Granada. Falleció unas horas después.

Los resultados de la autopsia revelan que la mujer recibió múltiples golpes que le causaron la muerte, tal y como señalan las mismas fuentes. Sobre su pareja pesaba una orden de alejamiento que había sido quebrantada unos días antes. Ambos habían estado juntos en la vivienda de él.

La Policía Nacional arrestó al hombre, en primer lugar, por un delito de quebrantamiento de condena. Una vez se confirmó la muerte de su pareja, le fue imputado un delito de homicidio. Fuentes judiciales señalan que ya ha sido enviado a prisión provisional. El tema se investiga como violencia de género.