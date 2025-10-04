El primer foco de dermatosis nodular en España obliga al sacrificio de decenas de terneros en Girona Este virus se propaga principalmente por moscas y mosquitos y se temen pérdidas significativas debido a la fuerte caída en la producción de leche, infertilidad y daños en el cuero de los animales

J. F. Sábado, 4 de octubre 2025, 20:04 Comenta Compartir

El primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en España, confirmado en una granja vacuna en la comarca del Alt Empordà, Girona, ha forzado a la Generalitat a iniciar medidas de emergencia inmediatas, incluyendo el sacrificio de animales y una vigilancia sanitaria intensiva. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó la presencia de este virus en la explotación. En este escenario de alerta, el Govern ordenó el sacrificio de 123 terneros de la granja afectada.

La Generalitat ha fijado un perímetro de seguridad de 20 kilómetros durante 28 días y una zona de vigilancia adicional de 30 kilómetros (sumando 50 kilómetros en total), donde el movimiento de animales queda estrictamente prohibido. En esta área, se inmovilizaron unas 800 explotaciones que albergan cerca de 93.000 cabezas de ganado.

Contexto de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC)

La DNC es una enfermedad viral que afecta principalmente al ganado bovino (Bos taurus y Bos indicus) y al búfalo de agua (Bubalus bubalis). Es una enfermedad de categoría A en la Unión Europea y es de declaración obligatoria tanto a nivel comunitario como a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). El virus causante pertenece a la familia Poxviridae, género Capripoxvirus.

La aparición de este foco se produce después de que otros países europeos hayan reportado brotes, como Francia (con 67 casos notificados) e Italia (con 47 casos reportados en Cerdeña y Lombardía).

Síntomas y consecuencias

Los signos clínicos de la DNC varían en gravedad, pudiendo ir desde una infección subclínica hasta la muerte del animal. En la fase clínica, se caracteriza por:

- Fiebre

- La aparición de nódulos y tumefacciones en la piel, mucosas y órganos internos, que varían de 0,5 a 5 cm de diámetro. Estos nódulos se encuentran típicamente en la cabeza, cuello, ubre, escroto, vulva y perineo

- Inflamación o hipertrofia de los ganglios linfáticos superficiales.

- Emaciación, abatimiento y anorexia.

- Fuerte caída en la producción de leche (agalaxia), especialmente en vacas lactantes, lo que subraya la importancia económica de la enfermedad.

Aunque la tasa de mortalidad suele ser baja (1%-5%), las pérdidas económicas son notables debido a la disminución de la producción, la pérdida de peso, la infertilidad, los daños en el cuero y las restricciones comerciales impuestas.

La transmisión del virus ocurre principalmente a través de artrópodos hematófagos (vectores) como moscas, mosquitos y garrapatas (tábanos), y de forma secundaria por contacto directo con animales infectados. La incidencia de la enfermedad aumenta en épocas cálidas, cuando la actividad de los vectores es mayor.

Tratamiento, prevención y medidas de control

Es crucial destacar que la DNC NO es una zoonosis, por lo que no se transmite a los humanos, ni por contacto ni por el consumo de productos animales. Las autoridades sanitarias recalcan que se mantienen las máximas garantías de seguridad alimentaria.

En cuanto al manejo de la enfermedad, las medidas habituales son:

- Tratamiento terapéutico: No existe un tratamiento terapéutico para la enfermedad viral. Los antibióticos se utilizan únicamente para controlar las infecciones bacterianas secundarias.

- Profilaxis sanitaria y control: La política de erradicación en la UE se basa en la matanza sanitaria de los animales afectados o en contacto. Otras medidas esenciales incluyen la detección temprana, el control riguroso de movimientos, el aislamiento y el vacío sanitario de las explotaciones.

- Bioseguridad y desinfección: El control requiere implementar medidas de bioseguridad estrictas, incluyendo la restricción de acceso a vehículos y personas, la separación de zonas limpias y sucias, y la aplicación rigurosa de limpieza y desinfección. El virus Capripoxvirus es sensible a desinfectantes como el éter (20%), cloroformo, formalina (1%) y fenol (2%).

- Control de vectores: Se recomienda el uso de repelentes e insecticidas en los animales y en el entorno, especialmente durante los periodos de alta actividad vectorial.

- Vacunación: Existen vacunas vivas atenuadas autorizadas. La vacunación rápida y generalizada de urgencia es una herramienta fundamental, recomendada por la EFSA como la forma más efectiva de contener la propagación, sobre todo si se aplica con alta cobertura. La experiencia en Europa y Asia occidental ha demostrado que la vacunación es crucial para el control exitoso.

El brote en Girona pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones de bioseguridad y vigilancia para evitar que esta enfermedad, cuya expansión está facilitada por los vectores en épocas cálidas, se propague por la península.