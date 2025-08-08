Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón de la Guardia Civil, este viernes, en la prisión de Sangonera la Verde AGM

Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

El ataque se produjo esta madrugada en una celda del módulo 1, donde se ubica a reclusos con buena conducta

Raúl Hernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:50

Un interno de la prisión de Sangonera la Verde, en la Región de Murcia, mató esta madrugada por otro preso, cortándole el cuello con la tapa afilada de una lata dentro de su celda. El suceso se produjo hacia las cuatro de la mañana en el módulo 1, conocido como 'de respeto', un área donde se ubica a reclusos con buena conducta.

Fuentes cercanas al caso confirman que el ataque fue mortal y que, pese a la rápida intervención de los funcionarios, no se pudo salvar la vida de la víctima. El presunto autor fue reducido y aislado tras el incidente.

La Guardia Civil, que tiene competencia en las investigaciones dentro de los centros penitenciarios, se ha hecho cargo de las diligencias. En el lugar trabajan desde primeras horas equipos de Policía Judicial y forenses para el levantamiento del cadáver y la recogida de pruebas.

Las fuentes señalan que la víctima había ingresado en el centro penitenciario hacía unos días y en las últimas semanas ya se habían registrado enfrentamientos entre reclusos, precisamente haciendo uso de las tapas de las latas de aluminio. El uso de objetos cortantes improvisados, como fragmentos de metal o tapas de lata, es una amenaza recurrente en el ámbito penitenciario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  3. 3 La situación de Sadiq y Zakharyan en la Real Sociedad y el interés en Equi Fernández
  4. 4 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  5. 5 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  7. 7

    Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
  8. 8 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  9. 9 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  10. 10 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia