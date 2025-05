La pregunta en euskera que descoloca a un jugador del Manchester United…y al traductor de la UEFA: «Creo que no entiende el vasco tampoco» Bruno Fernandes, capitán de los Reds, se prestó a responder a la pregunta de una periodista en la lengua de Euskadi pero… fue incapaz de contestar

El euskera dio mucho que hablar en la rueda de prensa previa a la final de la Europa League. Y todo a raíz de la pregunta que le lanzó una periodista vasca a Bruno Fernandes, capitán y gran referente del Manchester United: «¿Crees que marcar dos goles en San Mamés será suficiente para levantar el título?». El centrocampista portugués se quedó sin palabras, con cara de circunstancias al escuchar la pregunta en la lengua del País Vasco, de ahí que le pasó la responsabilidad al traductor de la UEFA. Lo curioso fue que éste tampoco supo qué contestar, y el propio Bruno Fernandes volvió a encogerse de hombros con una sonrisa: «Creo que el traductor no entiende el vasco tampoco».

La final de la Europa League entre el Manchester United y el Tottenham ha congregado estos días a miles de aficionados ingleses en las calles de Bilbao. Eso sí, algunos han ido más allá y han llegado a provocar diversos incidentes, como los que tuvieron lugar anoche en la Parte Vieja de San Sebastián. Con todo, el buen ambiente ha reinado en las horas previas a la disputa del choque en San Mamés. Para analizarlo y hacer una primera valoración, la UEFA organizó ayer la correspondiente rueda de prensa previa con entrenadores y jugadores de ambos equipos. Por parte del Manchester United las caras visibles fueron el técnico Rubén Amorin, y el capitán de los Reds, el portugués Bruno Fernandes. Ambos no dudaron en responder a las preguntas de los periodistas, y se mostraron confiados en obtener una victoria que les daría el título europeo, además de clasificarles automáticamente para la próxima Champions League.

Eso sí, hubo una pregunta que desconcertó sobremanera al propio Bruno Fernandes. Y es que en pleno Euskaraldia, una periodista de Euskadi optó por formular una cuestión en euskera. «Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Bruno Fernandes. Me gustaría formularla en euskera, si es posible. No sé si tenéis que colocaros…», les formuló, pensando en que quizá el traductor tendría que acercarse más al micrófono para responder. Por lo pronto, el capitán del Manchester United asintió y se prestó a escuchar la cuestión mostrando una gran empatía: «Bi gol sartu zenituen final erdietan hemen San Mamesen, uste duzu bihar bi gol sartuta ere, zuk sartuta, nahikoak izango dira titulua altxatzeko? ('Marcaste dos goles en la semifinal aquí en San Mamés. ¿Crees que con dos será suficiente para que alcéis el título?')».

Al escuchar la cuestión, el capitán del Manchester United se quedó sin palabras, sin saber qué decir, de ahí que miró fijamente a su traductor, confiando en que dominaría la lengua vasca. Pero no, estaba equivocado: el traductor de la UEFA no sabía euskera. Ante su silencio, Bruno Fernandes, de una forma afable y cordial, reconoció una gran evidencia: ambos desconocían la lengua de Euskadi: «Creo que el traductor no entiende el vasco tampoco».

