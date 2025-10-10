Pradales pide «impulsar» los juicios rápidos para evitar la multirreincidencia

El lehendakari Imanol Pradales ha asegurado que «no va a permitir que nadie sienta miedo en las calles de Euskadi». «La seguridad no se negocia, ... se garantiza», ha afirmado en el pleno de control celebrado en el Parlamento Vasco, antes de remarcar que «quien delinque debe afrontar las consecuencias y todo el peso de la justicia». Pero para ello, ha reiterado la necesidad de «impulsar los juicios rápidos de forma que se limite y se evite la multirreincidencia».

A preguntas de la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, sobre la incidencia de la población extranjera en el aumento de la delincuencia en el País Vasco, Pradales ha defendido que «la gran mayoría de las personas migrantes que han venido a Euskadi en busca de un futuro mejor trabajan duro, cumplen con sus obligaciones y están integradas, aportan a la comunidad vasca». Sin embargo, al igual que ha hecho esta semana el consejero de Seguridad Bingen Zupiria, Pradales ha reconocido que «hay otras personas autóctonas y migrantes que generan graves problemas, que cometen delitos y que perjudican nuestra convivencia». «No las queremos en Euskadi», ha remarcado.

El lehendakari ha hecho referencia a las capitales, donde desde el Ejecutivo han constatado que «crece la preocupación por la inseguridad», pero ha advertido contra «discursos que alimentan el odio y la xenofobia». Para el problema de la seguridad «no existen, soluciones mágicas ni rápidas. Quien las promete, miente», ha aseverado.

El lehendakari ha destacado el trabajo de la Ertzaintza y de las policías locales en esta materia, y ha asegurado que desde el Gobierno Vasco «vamos a seguir dotando a la policía de los recursos necesarios y a ampliar su presencia en los lugares con mayor criminalidad».

Pero además de la labor policial, Pradales ha insistido en la necesidad de reforzar los medios de la justicia para evitar la sensación de impunidad. «No es de recibo que haya juicios que se celebran tres o cuatro años después de que se cometa un delito. Tampoco que cale la percepción de que quien delinque queda impune», ha afirmado. Por ello, ha pedido «impulsar los juicios rápidos de forma que se limite y se evite la multireincidencia» para lo que, ha recordado, siguen trabajando de forma coordinado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.