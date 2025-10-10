Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Pradales, en una comparecencia en el Parlamento Vasco EFE

Pradales pide «impulsar» los juicios rápidos para evitar la multirreincidencia

El lehendakari considera que «no es de recibo que cale la percepción de que quien delinque queda impune»

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:03

El lehendakari Imanol Pradales ha asegurado que «no va a permitir que nadie sienta miedo en las calles de Euskadi». «La seguridad no se negocia, ... se garantiza», ha afirmado en el pleno de control celebrado en el Parlamento Vasco, antes de remarcar que «quien delinque debe afrontar las consecuencias y todo el peso de la justicia». Pero para ello, ha reiterado la necesidad de «impulsar los juicios rápidos de forma que se limite y se evite la multirreincidencia».

