Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista» La imagen se encuentra en el programa festivo de Cascante

Una imagen en el programa oficial de las Fiestas Patronales de Cascante (Navarra), calificada de «machista» y «sexista», ha encendido la polémica en la localidad, provocando el rechazo frontal del PSN y de la Asociación de Mujeres Candela. La instantánea muestra un primer plano de unas piernas de mujer con pantalón vaquero corto y una faja roja y fue incluida en el encabezado de la jornada dedicada al Día de las Mujeres, generando un debate sobre la representación femenina en los materiales municipales.

El portavoz socialista, José Luis Gómez García, tildó el hecho de «incomprensible e inaceptable», lamentando que el Ayuntamiento haya permitido la difusión de una fotografía que «reproduce estereotipos machistas y degrada la imagen de las mujeres». Desde el PSN se subrayó que el programa de fiestas no fue compartido con antelación con los grupos municipales, conociéndolo al mismo tiempo que el resto de los vecinos. Gómez añadió que es «inexplicable» cómo una fotografía de este tipo, que inicialmente iba a ser la portada, formó parte de un documento que «pasa por tantas supervisiones».

Denuncia a un cartel que «va contra la lucha de las mujeres»

La denuncia inicial provino de la Asociación de Mujeres Candela, cuya junta ha expresado que la fotografía representa «todo contra lo que estamos luchando», al mostrar a las mujeres desde su lado más íntimo o por sus cualidades físicas. La asociación ha solicitado una rectificación inmediata y una revisión exhaustiva en la elaboración de futuros programas para evitar errores que, según aseguran, proyectan una «imagen deplorable» de Cascante.

Por su parte, el alcalde de Cascante ha defendido el proceso de selección de la imagen. Añón explicó que, desde hace dos años, el Ayuntamiento organiza un concurso de fotografía, cuyas instantáneas ganadoras se utilizan para la portada y el interior del programa de fiestas. Según el alcalde, la selección de las fotos se realiza en la Comisión Ciudadana de Festejos, donde están representados los tres grupos del consistorio (UPN, PSN y CIC), incluyendo al PSN. «Por eso me duele que el PSN diga que no se le dio la posibilidad de ver el programa cuando forma parte de la comisión que lo hace y donde se expusieron las fotos», apuntó Añón, quien no obstante, prometió más cuidado en la elección de fotos para futuros años.

Compromiso para evitarlo en el futuro

Ante la situación, la Asociación de Mujeres Candela y el PSN exigen responsabilidades al equipo de gobierno, así como un compromiso firme para evitar la repetición de situaciones similares. El PSN ha destacado la labor «constante y ejemplar» de la Asociación de Mujeres Candela en la defensa de los derechos de las mujeres. Además, han subrayado la necesidad de contar con un puesto de Técnica de Igualdad en el Ayuntamiento, encargado de revisar adecuadamente los materiales y de impulsar políticas que refuercen la igualdad real.

La polémica continúa en Cascante, con el PSN y la Asociación de Mujeres Candela reclamando un mayor control y una actitud más proactiva del Ayuntamiento para garantizar que los materiales municipales promuevan una imagen de respeto e igualdad hacia las mujeres.