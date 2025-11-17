Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El insecto asiático que pone en peligro a más de 200 palmeras en Bilbao: «Vamos a poner los medios para evitar que esta plaga avance»

El Consistorio va a aplicar un tratamiento fitosanitario en 228 ejemplares de palmeras ante la proximidad e intensidad de la plaga del picudo rojo

J.M.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao realizará a partir de este martes un tratamiento preventivo en las 228 palmeras de la ciudad contra el picudo rojo, un insecto originario del Asia tropical que en los últimos meses y semanas se ha detectado en forma de plaga en municipios cercanos.

Según ha detallado el consistorio, después de dos años de seguimiento, vigilancia y monitoreo durante los cuales no se han detectado ejemplares afectados dentro del municipio -ni siquiera en la actualidad-, ha decidido actuar ahora «ante la proximidad e intensidad de la plaga», por haberse detectado en los últimos meses y semanas en municipios cercanos.

La primera fases del tratamiento iniciará este martes, con una primera pulverización preventiva (ducha foliar), aplicada sobre la corona y la base de las hojas, con el fin de proteger las zonas donde el insecto deposita sus huevos. La actuación se realizará durante las próximas dos o tres semanas.

Después, se llevarán a cabo diferentes acciones complementarias, de seguimiento, entre marzo y noviembre de 2026: colocación de trampas en once puntos estratégicos y revisión quincenal de las mismas, tratamientos por inyeccción (endoterapia) en el tronco de la palmera, si fuera necesario, pulverizaciones complementarias de refuerzo e inspecciones visuales periódicas, registrando el estado sanitario y evolución de cada ejemplar.

Todas las actuaciones se desarrollan en coordinación con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco, bajo los principios de la Gestión Integrada de Plagas, han indicado desde el consistorio.

La endoterapia y la ducha foliar dirigida son técnicas sin deriva ambiental que protegen eficazmente el ejemplar sin afectar al entorno ni a las personas usuarias de los parques. La intervención responde a una decisión técnica, basada en criterios de proporcionalidad, sostenibilidad y evidencia científica. Se ha esperado al momento oportuno en que los indicadores de riesgo justifican una medida de este tipo, garantizando así una gestión equilibrada entre la prevención, la eficacia y el respeto medioambiental.

El concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, ha explicado que la prioridad «ha sido preservar la salud de los ejemplares sin recurrir a tratamientos innecesarios, mientras la situación permanecía bajo control.

Sin embargo, ha señalado que la evolución reciente de la plaga, su mayor intensidad y cercanía, «hacen recomendable actuar de manera preventiva, con el objetivo de proteger el patrimonio verde de la ciudad y evitar daños mayores en el futuro».

«La presencia del picudo rojo en zonas cercanas nos obliga a actuar con responsabilidad y anticipación. Vamos a poner los medios para evitar que esta plaga avance en la ciudad y dañe nuestras palmeras, que forman parte del paisaje urbano y del valor ambiental de Bilbao», ha explicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  8. 8

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  9. 9 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El insecto asiático que pone en peligro a más de 200 palmeras en Bilbao: «Vamos a poner los medios para evitar que esta plaga avance»

El insecto asiático que pone en peligro a más de 200 palmeras en Bilbao: «Vamos a poner los medios para evitar que esta plaga avance»