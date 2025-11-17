El insecto asiático que pone en peligro a más de 200 palmeras en Bilbao: «Vamos a poner los medios para evitar que esta plaga avance» El Consistorio va a aplicar un tratamiento fitosanitario en 228 ejemplares de palmeras ante la proximidad e intensidad de la plaga del picudo rojo

El Ayuntamiento de Bilbao realizará a partir de este martes un tratamiento preventivo en las 228 palmeras de la ciudad contra el picudo rojo, un insecto originario del Asia tropical que en los últimos meses y semanas se ha detectado en forma de plaga en municipios cercanos.

Según ha detallado el consistorio, después de dos años de seguimiento, vigilancia y monitoreo durante los cuales no se han detectado ejemplares afectados dentro del municipio -ni siquiera en la actualidad-, ha decidido actuar ahora «ante la proximidad e intensidad de la plaga», por haberse detectado en los últimos meses y semanas en municipios cercanos.

La primera fases del tratamiento iniciará este martes, con una primera pulverización preventiva (ducha foliar), aplicada sobre la corona y la base de las hojas, con el fin de proteger las zonas donde el insecto deposita sus huevos. La actuación se realizará durante las próximas dos o tres semanas.

Después, se llevarán a cabo diferentes acciones complementarias, de seguimiento, entre marzo y noviembre de 2026: colocación de trampas en once puntos estratégicos y revisión quincenal de las mismas, tratamientos por inyeccción (endoterapia) en el tronco de la palmera, si fuera necesario, pulverizaciones complementarias de refuerzo e inspecciones visuales periódicas, registrando el estado sanitario y evolución de cada ejemplar.

Todas las actuaciones se desarrollan en coordinación con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco, bajo los principios de la Gestión Integrada de Plagas, han indicado desde el consistorio.

La endoterapia y la ducha foliar dirigida son técnicas sin deriva ambiental que protegen eficazmente el ejemplar sin afectar al entorno ni a las personas usuarias de los parques. La intervención responde a una decisión técnica, basada en criterios de proporcionalidad, sostenibilidad y evidencia científica. Se ha esperado al momento oportuno en que los indicadores de riesgo justifican una medida de este tipo, garantizando así una gestión equilibrada entre la prevención, la eficacia y el respeto medioambiental.

El concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, ha explicado que la prioridad «ha sido preservar la salud de los ejemplares sin recurrir a tratamientos innecesarios, mientras la situación permanecía bajo control.

Sin embargo, ha señalado que la evolución reciente de la plaga, su mayor intensidad y cercanía, «hacen recomendable actuar de manera preventiva, con el objetivo de proteger el patrimonio verde de la ciudad y evitar daños mayores en el futuro».

«La presencia del picudo rojo en zonas cercanas nos obliga a actuar con responsabilidad y anticipación. Vamos a poner los medios para evitar que esta plaga avance en la ciudad y dañe nuestras palmeras, que forman parte del paisaje urbano y del valor ambiental de Bilbao», ha explicado.

