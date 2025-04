Philip Kitcher, un «intelectual humanista», Premio Fronteras en Humanidades

R. C.

La Fundación BBVA ha concedido este martes el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Humanidades al filósofo británico-estadounidense Philip Kitcher (Londres, 78 años) por su impacto como «intelectual humanista» a través de una obra que ha abordado «un amplio espectro de los temas centrales de nuestro tiempo», según ha destacado el acta del jurado que le ha concedido el galardón, dotado con 400.000 euros.

Kitcher, titular emérito de la cátedra John Dewey de Filosofía de la Universidad de Columbia y doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Princeton, ha desarrollado su trayectoria académica en Estados Unidos, donde fue presidente de la American Philosophical Association entre 1996 y 1997. Es también doctor honoris causa por la Universidad Erasmus de Róterdam, reconocimiento que igualmente recibió por parte de la Universidad de Estudios Humanísticos de Utretch.

Kitcher ha realizado contribuciones fundamentales en la filosofía de la ciencia –en particular de la biología y la investigación genética–, «demostrando la relevancia de las ciencias de la vida para las humanidades, y viceversa», según el jurado.

A lo largo de una trayectoria académica de más de cuatro décadas, el profesor Kitcher ha publicado obras de referencia sobre una gran diversidad de temas, desde la filosofía de las matemáticas y los orígenes de la ética hasta el papel de la ciencia en las sociedades democráticas, la importancia crucial de la educación para transformar a los niños en ciudadanos y el reto del cambio climático, presentándolo como el mayor desafío al que se enfrenta hoy la humanidad.

Su curiosidad intelectual, tal y como ha destacado el jurado, le ha llevado incluso a diseccionar las enseñanzas éticas y filosóficas que encierran las obras de grandes figuras de la literatura como James Joyce y Thomas Mann, así como la música de Richard Wagner.

«Lo que distingue la obra de Kitcher es su inmensa amplitud, abarcando e interrelacionando la filosofía de la ciencia con la ética, la política, la educación, la literatura y las artes, siempre con el objetivo de mejorar la sociedad e impulsar su progreso», afirma el presidente del jurado John Dupré, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Exeter (Reino Unido), quien ha destacado que el galardonado «es uno de los filósofos vivos más influyentes de nuestro tiempo».

«Su libro 'El avance de la ciencia' (1993), publicado hace poco más de 30 años, es una obra pionera que defiende la importancia de la racionalidad en la ciencia. Es, además, antesala de otro de sus libros más famosos, 'Ciencia, Verdad y Democracia' (2001), donde el profesor Kitcher profundiza en el papel que el quehacer científico tiene en una sociedad democrática, y articula un concepto filosófico clave, el de 'ciencia al servicio del bien común'. Esto es, la propuesta de que la actividad científica no sólo es cuestión de los investigadores que la hacen, ni menos de los intereses económicos de las instituciones que financian esta ciencia, sino que la agenda científica debe surgir de un proceso de deliberación racional pública entre ciudadanos informados que buscan un bien común. El progreso científico debe dictarse por principios de justicia y equidad social, así como de responsabilidad ética», resalta por su parte la secretaria del jurado Atocha Aliseda, catedrática de Filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

«No es un filósofo de la ciencia especializado, pero considero que su aportación fundamental ha sido ampliar los intereses de la filosofía de la ciencia hacia cuestiones que antes no se atendían o incluso se consideraban perniciosas. Nos ha hecho ver a los filósofos de la ciencia que debemos salir de nuestra torre de marfil y del virtuosismo técnico para fijarnos en los problemas centrales que preocupan a la sociedad respecto a las implicaciones del avance científico y tecnológico», señala Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y nominador del profesor Kitcher. «En su trabajo pone énfasis en la gobernanza democrática de la ciencia –la ciencia bien ordenada–, que implica que la agenda de los investigadores se decida por procedimientos democráticos, teniendo en cuenta también los intereses de los más desfavorecidos. Esto aplicado a biomedicina supone, por ejemplo, que no se investiguen solo las enfermedades frecuentes en los países ricos, como las cardiovasculares, que implican negocio, sino también otras como la malaria».

El propio galardonado define la filosofía como un proyecto intelectual de síntesis, cuyo objetivo es «integrar el conocimiento disperso de todas las disciplinas científicas y humanísticas, uniendo muchas cosas aparentemente desconectadas para forjar un todo coherente» que nos permita «progresar moralmente y mejorar el mundo».

Inicios en Cambridge

El camino de Philip Kitcher hacia la filosofía comenzó en la Universidad de Cambridge, donde estudiaba Matemáticas, pero –gracias a la sugerencia de un profesor– acabó decantándose por la historia y la filosofía de la ciencia. Sus primeras investigaciones durante el doctorado en la Universidad de Princeton se centraron en la historia y la filosofía de las matemáticas, hasta que, motivado por las preguntas de sus estudiantes, se interesó por la biología. Pasó un año formándose en la Universidad de Harvard, en el Museo de Zoología Comparada, y posteriormente propuso argumentos en contra de la teoría de la sociobiología que, según el galardonado, se basaba en el comportamiento social de insectos como las hormigas y extrapolaba a los humanos el comportamiento social de los insectos. Kitcher postuló que «en humanos hay que tener en cuenta que su entorno es mucho más complejo y las fuerzas culturales tienen un efecto sobre la evolución humana».

A mediados de los años 1990, Kitcher analizó las implicaciones éticas del Proyecto Genoma Humano en un informe para Biblioteca del Congreso estadounidense, que acabó convirtiendo en el libro 'The Lives to Come' (1996). Hablando con asesores de los congresistas, se dio cuenta de que la motivación política para embarcarse en el Proyecto Genoma Humano era muy diferente de la que tenía la comunidad científica: lejos de la ambición de curar, o al menos diagnosticar, todo tipo de enfermedades, el objetivo del Congreso era obtener una ventaja científica competitiva respecto a Japón, que destacaba en el ámbito tecnológico.

Esta disparidad llevó al filósofo a plantearse cómo es, y cómo debería ser, la relación entre ciencia y las sociedades que la financian y en las que esta ciencia se aplica. Reflejó sus conclusiones en el libro 'Science, Truth, and Democracy', en el que «sin desmerecer el valor de la ciencia básica, que considero importantísima, sostengo que la importancia de la investigación fundamental radica en que, con el tiempo, proporciona un conocimiento que permite que las personas logren avances para mejorar las vidas de los seres humanos», expresa. «El objetivo último de la ciencia es beneficiar a la humanidad».

Este objetivo, a su vez, ha llevado a Kitcher a preguntarse sobre la manera de establecer el papel que juega la ciencia en las sociedades y, a partir de ahí, a desarrollar una visión de la democracia «que va más allá de que la gente vote de vez en cuando sobre diversos asuntos, y más allá incluso de las constituciones. La democracia requiere que las personas trabajen juntas para entender qué problemas necesitan resolverse y cómo adaptar el conocimiento que obtenemos de la investigación científica para abordar esos problema».

El acta del jurado también destaca los trabajos del profesor Kitcher sobre el cambio climático. En estas investigaciones hace un repaso de los que considera son los principales problemas del desafío climático y concluye que, sin una profunda cooperación, en este caso entre países, el desafío climático no tiene fácil solución: «La crisis climática es un problema ético y político», afirma.