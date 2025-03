El pediatra Carlos González sobre la alimentación en bebés: «Deben aprender a comer, no solo a tragar» El especialista defiende que los niños deben participar desde pequeños en la alimentación familiar, en lugar de depender exclusivamente de los triturados

L. González Lunes, 17 de marzo 2025, 09:41 | Actualizado 09:50h. Comenta Compartir

Carlos González, pediatra y divulgador, plantea una reflexión sobre la alimentación infantil que ha generado un intenso debate entre padres y especialistas. «Cuando mi hija tenga 15 años, o 10, o 5, o 3, ¿qué quiero que coma? ¿Quiero que coma lo mismo que comemos en casa? ¿Unos macarrones, un estofado, una paella?», cuestiona el experto, poniendo en el centro del debate la manera en que los bebés aprenden a comer.

El especialista defiende que los niños deben participar desde pequeños en la alimentación familiar, en lugar de depender exclusivamente de los triturados. «El niño que con 6 o con 7 meses agarra un trocito de pan, y se lo lleva a la boca, y a lo mejor lo chupetea, o lo escupe, o se lo traga, está avanzando en la dirección correcta», explica González.

Según el pediatra, permitir que los bebés experimenten con los alimentos sólidos desde el inicio de la alimentación complementaria les ayuda a desarrollar habilidades esenciales. «Ya sabe agarrar la comida, ya sabe llegársela a la boca, ya sabe chupetearla, pronto llegará a deglutirla», añade.

El pediatra Carlos González sobre la alimentación en bebés: «Deben aprender a comer, no solo a tragar»

En contraste, Carlos González advierte sobre los métodos tradicionales basados en purés y papillas administradas por los padres: «El niño al que han metido 200 gramos de puré, distrayéndole con los dibujos animados, y haciéndole el avión con la cuchara, no ha aprendido a coger la comida con la mano, no ha aprendido a llevársela a la boca, no ha aprendido a distinguir los distintos sabores y las distintas texturas».

El pediatra insiste en que este enfoque limita el aprendizaje alimentario del bebé, ya que no le permite desarrollar la masticación ni la capacidad de manejar distintos tipos de alimentos. «No ha aprendido nada. Algún día tendrá que desaprender todo eso y empezar a comer su primer trozo de plátano, su primer macarrón, su primer trozo de pan», concluye.

Especialistas en nutrición infantil coinciden en que la alimentación basada en la exploración sensorial favorece el desarrollo del niño. «Permitir que los bebés interactúen con la comida fomenta su autonomía y previene problemas alimentarios en el futuro», afirma la nutricionista infantil Marta López. «Es importante ofrecer opciones seguras y adaptadas a su edad, pero sin limitar su capacidad de experimentar», agrega.