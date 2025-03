El mal hábito que desaconseja el pediatra Carlos González: «Nos impedía pasar un ratito con nuestro padre»

L. G. Viernes, 14 de marzo 2025, 12:26 Comenta Compartir

El reconocido pediatra y experto en crianza, Carlos González, ha lanzado una nueva reflexión sobre los efectos nocivos del tabaco en los niños, no solo desde una perspectiva de salud, sino también en la relación entre padres e hijos.

Carlos González, conocido por su defensa de la crianza respetuosa, compartió una anécdota personal en la que recuerda cómo el hábito de fumar de su padre afectó su infancia. «Mi padre fumaba, pero al menos es cierto que solo fumaba un puro al día. Sabemos hoy que el humo del tabaco se fija en los sofás y en las cortinas, permanece en el ambiente de alguna manera. Cuando te sientas en el sofá de un fumador, te envuelve una nube de productos tóxicos y cancerígenos», explicó el especialista en su podcast 'Criando son miedo'.

El pediatraCarlos González enfatiza que no basta con fumar en otra habitación o hacerlo cuando los niños no estén en casa, ya que los efectos del humo de tercera mano siguen presentes y afectan la salud de los menores. «Cuando mi padre iba a fumar el puro, me decían: 'Ahora te tienes que ir, porque voy a fumar y no puedes estar aquí'. Resultado: no fumo», relató el reconocido pediatra Carlos González.

Según el experto, esta experiencia personal podría haber influido en la decisión de él y sus hermanos de no fumar nunca. «De alguna manera debimos quedar traumatizados. El tabaco era lo que nos impedía pasar un ratito con nuestro papá», reflexionó con su habitual tono pedagógico.