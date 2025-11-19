Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona de la comunidad Ekō pide detener la actividad de Petrobras en el Amazonas, en la COP30. EFE

¿Qué está pasando en la Cumbre del Clima?

Publicados los primeros borradores de las negociaciones y con un nuevo término impuesto por la presidencia brasileña que podría abrir una brecha en los compromisos, la COP30 avanza hacia un final incierto

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

La madrugada de este miércoles se conocieron algunos borradores de las negociaciones de la Cumbre del Clima que se celebra en Belém. Una novedad es ... que las decisiones finales ('cover decisions'), que contienen las resoluciones y acuerdos políticos más importantes de la conferencia patrocinada por Naciones Unidas, se llama ahora 'mutirão', vocablo indígena para denominar al trabajo comunitario. No es anecdótico. El término impuesto por la presidencia brasileña incluye la propuesta que no sean solo los países participantes los que lleguen a esos acuerdos, sino también comunidades y empresas. Si ya era difícil poner de acuerdo a 123 participantes con sus distintos intereses, ahora luce algo más sombría esa posibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  6. 6 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Qué está pasando en la Cumbre del Clima?

¿Qué está pasando en la Cumbre del Clima?