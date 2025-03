El Papa tendrá que «casi volver a aprender a hablar»

El Papa Francisco, que lleva desde el 14 de febrero ingresado en el hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral, tendrá que «casi volver ... a aprender a hablar» debido a los efectos secundarios del suministro de oxígeno «de alto flujo» que recibe por medio de unas cánulas nasales desde pocos días después del inicio de su hospitalización. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos del Pontífice dentro de la Curia romana, aseguró este viernes en la presentación de un libro que la «oxigenación» que recibe Jorge Mario Bergoglio «te seca todo», por lo que tiene dificultades para hablar, una habilidad que tendrá que recuperar por medio de «rehabilitación». Fernández dijo que «ha estado en contacto» con el Papa, que se encuentra «verdaderamente muy bien físicamente» aunque su permanencia en el Gemelli deberá prolongarse durante todavía más tiempo.

«Los médicos quieren estar seguros al cien por cien y prefieren esperar un poco. Él tiene su modo de vivir, quiere darlo todo y el poco tiempo que le queda dice que no lo quiere usar para curarse. Luego si vuelve no es fácil que siga los consejos» de los médicos, declaró el máximo responsable del antiguo Tribunal del Santo Oficio, insistiendo en que Francisco «no quería que lo hospitalizaran» y que sólo se convenció gracias a las presiones de algunos amigos muy cercanos. «Es uno de esos jesuitas de otros tiempos, con una fuerza inmensa y una capacidad de sacrificio». El cardenal argentino se mostró convencido de que Bergoglio «no renunciará» al pontificado cuando finalmente salga del hospital, aunque sin duda iniciará «una nueva etapa» en la que auguró que habrá «sorpresas». «Seguramente habrá aprendido muchas cosas en este mes. Aún sabiendo que esto significa un esfuerzo muy pesado para él, un momento difícil, sé que será fecundo para la Iglesia y el mundo», insistió Fernández.

Las últimas informaciones facilitadas por el Vaticano sobre el estado de salud del Papa aseguran que sus condiciones clínicas se mantienen «estables» mientras continúa mostrando «pequeñas mejorías» tanto en la movilidad como en la respiración. De hecho, ya no precisa de la ventilación mecánica no invasiva que antes tenía por la noche y ahora le basta con el oxígeno de alto flujo por medio de unas cánulas nasales, que durante el día necesita «cada vez menos». Los médicos que le atienden en el Gemelli no se han atrevido aún a señalar una fecha en la que podría recibir el alta para volver a la Casa Santa Marta, la residencia vaticana donde vive. Se espera que el próximo parte médico se dé a conocer el lunes.