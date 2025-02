El Papa Francisco desde el hospital: «Me han llegado muchos mensajes de afecto. ¡Gracias por esta cercanía!»

«Continúo con confianza mi hospitalización». Estas son las últimas palabras que se conocen del Papa Francisco tras su hospitalización en el Hospital Gemelli de ... Roma la pasada semana a causa de una bronquitis que se ha convertido en una neumonía bilateral. A través de un breve un texto difundido durante el Ángelus, el pontífice ha recordado que sigue su proceso de recuperación y «¡y el descanso también forma parte de la terapia!», añadió.

Este mensaje llega solo unas horas después de hacerse público el estado crítico de la salud de Francisco tras sufrir en el día de ayer una crisis asmática y necesitar de oxígeno de alto flujo con cánulas nasales para facilitarle la respiración. «Hoy sigue con este tratamiento y ha pasado una noche tranquila», aseguran fuentes del Vaticano a través de un comunicado a primera hora de la mañana. No sé conococerán más actualizaciones del estado de salud del pontífice hasta esta tarde.

«Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas (...) Estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!», apostilla el texto de Francisco.

En los cinco párrafos que componen esa carta publicada en el portal de noticias del Vaticano, Bergoglio ha tenido palabras de recuerdo para los ucranianos y el resto de conflictos en el planeta: «Mañana se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: ¡un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad! Mientras renuevo mi cercanía al martirizado pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriento Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán».

Rezos por su salud

Mientras el Papa Francisco continúa su recuperación en el Gemelli, las misas por su salud se suceden en todos los puntos del planeta. Esta mañana el arzobispo Rino Fisichella, uno de los dos responsables del Dicasterio para la Evangelización, ha celebrado en nombre de Francisco una misa en la basílica de San Pedro con motivo del Jubileo de los Diáconos. «Aunque Francisco esté en la cama de un hospital, lo sentimos cerca de nosotros. Lo sentimos presente en medio de nosotros y esto nos obliga a hacer aún más intenso nuestra oración para que el Señor le asista en su momento de prueba y enfermedad», señaló.

Para esta tarde, el cardenal Baldo Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma, ha convocado una misa en la catedral de la Ciudad Eterna para rezar «para que Dios lo sostenga con su gracia y lo llene de la fuerza necesaria para atravesar este momento de prueba».