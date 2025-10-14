Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi El filólogo Beñat Olea desvela algunos términos únicos del euskera que no tienen traducción literal al castellano… y que dicen mucho de la cultura vasca

L. G. Martes, 14 de octubre 2025, 08:56 Comenta Compartir

¿Sabías que hay palabras en euskera imposibles de traducir literalmente al castellano? El filólogo y divulgador lingüístico Beñat Olea lo explica con humor: «Un idioma no solo es para comunicarse, sirve también para entender cómo piensa un pueblo. Y en Euskadi pensar va mucho de comer, de cuadrillas… y de que llueva», bromea.

Una de esas palabras únicas es gaupasa. No significa simplemente trasnochar: es pasar toda la noche de fiesta hasta el amanecer, sin soltar el kalimotxo ni perder la alegría. Otra joya del vocabulario vasco es hamaiketako, el tentempié de media mañana. Ni desayuno ni comida, es «lo de las 11». «Es que ya sabemos que en Euskadi se come a todas horas», apunta Olea.

Si hay un término que incluso los turistas aprenden rápido, ese es xirimiri. «Esa lluvia fina que parece que no moja hasta que acabas empapado». Y cuando te encuentras con alguien después de mucho tiempo, no se dice simplemente «¡cuánto tiempo!». Se dice aspaldiko, una sola palabra para condensar sorpresa, alegría y reencuentro.

Las palabras en euskera que no existen en castellano

En Euskadi, hasta los lugares de reunión tienen nombre propio. El txoko no es solo un rincón: es el espacio de las sociedades gastronómicas, «donde se juntan familias enteras y cuadrillas para comer».

También existe herrimin, un término que mezcla «amor y nostalgia por el pueblo o la tierra natal» que literalmente significa dolor por el pueblo, explica Olea. Y para acabar, una palabra que parece inventada para un festival: bertsolari, el artista capaz de improvisar poesía cantada. «Ni rapero ni trovador o una mezcla de ambas».

Temas

Euskera