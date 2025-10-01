Un concursante de Operación Triunfo sobre el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...» Iván Rojo ha protagonizado un intenso debate con dos de sus compañeros de Catataluña y Galicia por el uso de las lenguas cooficiales

El concursante de la actual edición de Operación Triunfo, Iván Rojo, ha protagonizado un intenso debate con dos de sus compañeros de Catataluña y Galicia por el uso de las lenguas cooficiales en las diferentes comunidades autónomas, generando un gran debate en redes sociales.

El concurso musical, que empezó el pasado 15 de septiembre, ya ha arrancado con sus directos de 24 horas en el que los fans pueden ver todo lo que pasa en la academia y seguir los movimientos de su concursante favorito. Aunque ha habido una conversación, protagonizada por el concursante Iván Rojo, un joven de 23 años originario de Valladolid, que ha generado un gran debate en redes sociales.

Y es que Iván Rojo estaba en la cocina con dos de sus compañeros originarios de Cataluña y Galicia cuando ha defendido que, si viaja a Mallorca, deberían de hablarle en castellano porque el mallorquín «no es una lengua oficial». Ante esto, el catalán Max Navarro y el gallego Martín Tinho le han explicado que «cooficial significa que es oficial» y han subrayado que si una mujer mallorquina mayor ha hablado toda su vida en la lengua «tiene su derecho a hablar el mallorquín porque está en su región».

«Eres tú el que ha ido a su región a buscar una oportunidad. Lo normal es que respetes su cultura y su idioma», le ha expuesto Max a Iván Rojo, señalando que en Mallorca «tendrá más posibilidades de encontrar trabajo una persona que hable mallorquín y castellano antes que alguien que solo hable castellano».

Iván Rojo, el primer eliminado de 'OT 2025'

Rojo ha ido más allá y ha expresado que «una isla tan turística como Mallorca no se podría mantener si pidieran que todos sus trabajadores supiesen hablar mallorquín». Ante esto, Tinho ha sentenciado que «es importante mantener el idioma de cada región para preservar la cultura».

Y el joven gallego ha continuado diciendo que «lo normal es mantener el respeto. Si es con educación, no hay problema». La conversación se ha hecho viral en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado las palabras de Iván Rojo.

muy gracioso todo lo de iván rojo y el universo paralelo en el que vive pero después de ver este video ojalá se vaya con el porcentaje más alto de la historia del programa #OTDirecto28S pic.twitter.com/glQpcRIYsb — paula (@punksviolet) September 28, 2025

«El problema lo tiene él porque tras varios años viviendo y trabajando en Mallorca no fue capaz de mantener una conversación en el idioma propio de esa comunidad. Si no quiere que le hablen en otras lenguas oficiales del estado que no salga de su comunidad autónoma monolingüe», criticaba una usuaria sobre lenguas como el catalán, el euskera y el gallego.

Unos comentarios que poco han beneficiado al concursante, ya que resultó ser el primer eliminado de esta edición de Operación Triunfo en la gala celebrada la noche del pasado lunes.