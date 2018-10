Darpón no está «orgulloso» de la OPE de Osakidetza y dice que corresponde a la Fiscalía determinar si hay delito El consejero de Salud, Jon Darpon, ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco. / EFE El consejero de Salud anuncia en el Parlamento Vasco una reorganización en la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud EL DIARIO VASCO Miércoles, 10 octubre 2018, 14:50

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha reconocido este miércoles en el Parlamento Vasco que no se siente «orgulloso, en nada» del desarrollo de la última Oferta Pública de Empleo de Osakidetza, aunque ha afirmado que no le «corresponde» a él, sino a la Fiscalía determinar si las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetzason constitutivas de delito o no. Además, ha anunciado una reorganización en la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud.

Darpón y la directora general de Osakidetza, Maria Jesús Múgica, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, en la que han informado sobre la investigación abierta por el Servicio Vasco de Salud en torno a las presuntas irregularidades en las oposiciones de este organismo, así como sobre las medidas adoptadas para mejorar la gestión de las futuras OPE.

Osakidetza ya anunció el pasado mes de septiembre que la investigación interna realizada en torno a este asunto concluyó sin que se encontrarán «pruebas» sobre la existencia de «responsabilidades individuales» en relación con posibles fraudes en la OPE del Servicio Vasco de Salud, aunque sí se constataron algunas «irregularidades».

Este miércoles, el consejero ha reconocido que «algo ha debido fallar» en estas oposiciones, y ha recordado que su departamento ya ha remitido a la Fiscalía los ocho expedientes informativos realizados por Osakidetza.

Darpón ha recordado que se han abierto ocho expedientes informativos, que han sido remitidos a la Fiscalía, y otros siete disciplinarios en un proceso de oferta de empleo público que «evidentemente podía haber salido mejor».

«Osakidezta ni ha puesto los exámenes de la OPE, ni los ha corregido ni los ha filtrado» Jon Darpón (Consejero de salud)

El consejero ha afirmado que Osakidetza ha hecho un «esfuerzo notable» para esclarecer lo sucedido, pero ha insistido en que como Administración pública no ha podido ir más allá de donde ha llegado, ni ha podido utilizar métodos de investigación a los que sí podría recurrir la Justicia. Ha afirmado que Osakidezta «ni ha puesto los exámenes (de la OPE), ni los ha corregido ni los ha filtrado» y, tras sostener que el procedimiento «ha contado con las máximas garantías» para que todo transcurriera con normalidad, ha reconocido que «es evidente que algo ha debido de fallar«.

Darpón ha añadido que tras la investigación interna de Osakidetza quedan pendientes las que están efectuando el Arateko y la Fiscalía, y ha dicho que «si se objetiva que hay un delito, este no debería quedar impune».

Mejorar los futuros procesos selectivos de OPE

Ha anunciado que su departamento está elaborando una propuesta para mejorar los futuros procesos selectivos de OPE en cuanto a las garantías y que prevé presentarla en el Parlamento el próximo mes de noviembre.

Además, se ha comprometido a una reorganización de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza con el objetivo de fortalecer y potenciar el área de selección y provisión de profesionales.

La directora general del Servicio Vasco de Salud ha reconocido que en la investigación interna se han encontrado «hechos relevantes», pero que la Administración ha llegado hasta «donde puede llegar». Múgica, como también ha hecho Darpón, ha pedido que se respete la presunción de inocencia de los miembros de los tribunales y de los opositores afectados, porque no se han encontrado «pruebas concretas» contra nadie.

Además, ha dado a conocer que se han desestimado los 114 recursos interpuestos por aspirantes y los dos de LAB y ESK contra la repetición de cinco exámenes en tres categorías (angiología, anestesia y cargiología).

Los grupos de la oposición han coincidido en considerar que se ha cerrado la investigación en falso e incluso la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que destituya al consejero Darpón.