Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos han frenado el avance de las llamas en el incendio de Fasgar (León). EFE

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

Por primera vez en tres semanas, Galicia y Asturias no tienen un solo fuego de relevancia y Castilla y León amanece sin vecinos desalojados

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:45

Aún queda un mes de verano y muchos días de altas temperaturas en los que con seguridad se iniciarán nuevos incendios forestales, pero la ... inédita ola de fuegos que llegó a tener hasta 25 grandes siniestros arrasando el noroeste de España al mismo tiempo, la avalancha de llamas que en solo 20 días ha quemado 325.000 hectáreas (la superficie de la isla de Mallorca), ha tocado a su fin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  5. 5 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  6. 6 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  7. 7 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  8. 8 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas

La ola de incendios toca a su fin tras cuatro muertes y 325.000 hectáreas calcinadas