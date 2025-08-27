Un nuevo incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Asturias El viento hace que las llamas se reproduzcan a gran velocidad y ya es el fuego que más rápido avanza desde el inicio de la oleada de este mes de agosto

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:45

Un nuevo incendio en Ibias declarado este martes ha obligado a evacuar a los vecinos de las localidades de Villamayor y Villarcebollín. El fuego, iniciado en torno a las 18.10 horas junto a la piscina de San Antolín de Ibias, se cree que se ha sido intencionado y se extendió peligrosamente por un antiguo pinar, poniendo en riesgo al pueblo de estos dos pueblos, cuyos vecinos fueron evacuados de forma preventiva. Además, tal y como confirmó el presidente del Principado en un mensaje escrito en sus redes sociales, también se recomendó el desalojo, en este caso voluntario, de otras cuatro localidades: Dou, Andeo, Piñeira y Centenales. Los motivos de esta recomendación se debieron a la alta concentración de humo. Para la atención de las personas evacuadas se ha activado la ERIE Psicosocial y de Albergues de Cruz Roja.

El viento ha vuelto a jugar en contra de los medios de extinción. De hecho Adrián Barbón ha confirmado que este fuego es el que más rápido avanza de todos los declarados desde el inicio de la ola de incendios forestales que lleva asolando a Asturias desde el pasado 12 de agosto.

Se han vivido momentos muy tensos en los que ha sido esencial la actuación de Bomberos de Asturias con base en Grandas de Salime, militares de la UME, una brigada forestal de Tineo, además de otros bomberos voluntarios y varios helicópteros para contener las llamas. Por seguridad, los medios aéreos no pueden actuar por la noche.

Durante la noche se llevarán a cabo labores de contención sobre los cortafuegos existentes, para evitar su avance. Además, se ha movilizado maquinaria pesada para establecer líneas de defensa que permitan defender las poblaciones que puedan verse afectadas.

De confirmarse que se trata de un fuego intencionado, se sumaría al registrado en la jornada del lunes en Tineo, que pudo controlarse y estabilizarse en cuestión de horas. Ante este tipo de conductas, el presidente del Principado ha pedido colaboración ciudadana.

Ocho incendios en Asturias

Los incendios en Asturias son ocho, seis de ellos permanecen activos: el de Ibias, Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes y Tineo (2). Los otros dos, en Ponga y Cabrales, están estabilizados.

Se continúa con las labores de extinción en el incendio de Degaña donde se mantienen los trabajos de defensa sobre la línea divisoria entre ambas comunidades. En Anllares de Sil, de donde procede este incendio, se ha reproducido una zona de pinar que obligó al Miteco a redirigir a tres medios aéreos y la Brif Puerto de Puerto Pico a esta zona para apoyar en las labores de extinción. En las tareas de extinción también colaboraron efectivos de Bomberos del Principado. En el sector asturiano del fuego trabajan Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) de Tineo (2) y Ruente, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de cuatro medios aéreos: un helicóptero del SEPA, un bombardero de Ibias, así como dos helicópteros de las Brif y cuatro bulldozer. La UME y la Brif han instalado tres depósitos auxiliares para recarga de agua, con capacidad de entre 12.000 y 16.000 litros.

En el incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se ha trabajado refrigerando todas las zonas altas. En la jornada de este martes las tareas de extinción las han desarrollado los Bomberos de Asturias, efectivos de la UME, además de una empresa forestal y una retroaraña, además de un helicóptero Lima del Miteco.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) se ha trabajado entre el collado de las Arenas y Perlunes, al este de la peña de la Mochada. Aquí trabajan Bomberos de Asturias, Guardería del Medio Natural, dos empresas forestales con apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.

El incendio de Tuña, en Tineo, humean zonas dentro del incendio en él trabajan Bomberos de Asturias, una empresa forestal y un helicóptero de Bomberos de Asturias. Y en el de Bustellán, también en Tineo, trabajan Bomberos de Asturias.