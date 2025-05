La nueva plaza de Hendaia, a debate

Los coches y las motos ya no pueden circular por la plaza de la República.

Algunos dicen que es un éxito pero otros no lo tienen tan claro. Les apodera la nostalgia al ver cómo la plaza de la República de Hendaia, donde se ubica el ayuntamiento de la localidad, ha renovado su aspecto. Atrás quedaron las aceras estrechas, la doble pendiente en algunos puntos y el ir y venir de coches circulando por el único carril de asfalto que había. Ahora, la recién estrenada plaza luce mucho más moderna. Se ha repensado el espacio para salvar las diferentes alturas y facilitar el flujo de actividades. De piedra blanca, con más bancos y árboles que antes y una fuente con chorros multicolores que salen desde el suelo. Las aceras son más amplias y las terrazas ocupan más espacio en los laterales. Ya no se escucha el motor de los coches al haberse prohibido su circulación y suprimido el carril y el silencio que impera solo se rompe con el repique de las campanas cada hora.

La remodelación de este lugar tan emblemático para los vecinos franceses y con la que se pretendía revitalizar el corazón de la ciudad lleva tiempo suscitando un sinfín de comentarios. Pero ayer, al haberse abierto al público, los peatones pudieron comprobar, una vez finalizadas las obras que han durado año y medio, el resultado final. Como era de esperar, nunca llueve a gusto de todos y el debate está servido. Comentarios hay para todos los gusto: desde los que consideran que es una plaza más, similar a la de otras ciudades y ha perdido «personalidad» a los que se congratulan del cambio y de los espacios más amplios que permitirán para albergar diversos eventos, recordando así el famoso quiosco que hubo y que muchos residentes echan de menos.

Hay vecinos, como Ion Martínez, que lleva años residiendo en la localidad gala, que considera que la han dejado muy «bonita, moderna y sin perder su esencia». A su juicio, considera que va a ayudar a revitalizar y dar más animación a la zona del centro» que había perdido protagonismo respecto a la zona de la playa. A Cécile, en declaraciones a Sud-Ouest, también le ha agradado el lavado de cara: «Ahora esta plaza tiene sentido, anhelábamos un lugar donde hacer vida. El ayuntamiento ha tenido valentía de hacer este proyecto tan ambicioso», sostiene. Pero para otros, como ha relatado Charlotte la plaza ha perdido personalidad. De hecho, el color y el tipo de piedra mineral que se ha usado para adoquinar el suelo de la plaza de la República es uno de los puntos de discordia entre los vecinos. «Esta piedra no es típica de nuestra zona. Están haciendo todas las ciudades en Francia con el mismo tipo de piedra y se está perdiendo el encanto», considera. A otros, como Mario, la piedra elegida le convence y le hace pensar que está en Grecia. «Aquí a veces falta luz y este blanco la aporta», sostiene. No obstante, se cuestiona si esta obra era necesaria al ver el presupuesto y el tiempo que se ha tardado en llevarla a cabo. «Había otras prioridades en la ciudad como la accesibilidad al centro y el ensanchamiento de las aceras», denuncia.

La prohibición de circular por delante del consistorio también ha sido cuestionada. A juicio de Martínez ahora «para hacer cualquier gestión por la zona si vas en coche tienes que dar muchas más vueltas y hay menos plazas de aparcamiento».

El punto positivo y en el que no parece haber debate es la presencia de árboles. Si antes los tilos, que algunos estaban enfermos con hongos, estaban incrustados en hormigón y eran frondosos ahora el paisaje es exuberante, con diferentes rincones y varios tipos de plantaciones, incluidos árboles. Aunque todavía no lo parezca porque la vegetación no ha florecido. Crecerá y la plaza lucirá en todo su esplendor.

Otro de los puntos que más les ha llamado la atención es la escasa presencia, a simple vista, de árboles. Acostumbrados a ver los antiguos tilos que ocupan visualmente mucho espacio y estaban incrustados en hormigón ahora el paisaje se presenta diferente. Se ve menos vegetación, tal vez porque todavía no ha crecido , y varios tipos de plantaciones, entre ellas árboles más finos. Habrá que esperar a ver cuando crezca si ya es más del agradado de todos.