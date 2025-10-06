Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nobel de Medicina para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por identificar los guardianes del sistema inmunitario

Se trata del mecanismo que impide que el sistema inmune dañe al organismo, lo que ha permitido nuevos tratamientos contra el cáncer y evitado el rechazo en las terapias con células madre

C. P. S.

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:56

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han ganado el premio Nobel en Medicina o Fisiología 2025, que acaba de fallar este lunes el Instituto Karolinska de Estocolmo, por investigar la tolerancia inmune periférica. Se trata del mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes. Los galardonados identificaron las células T reguladoras, los guardianes del sistema inmunitario, que impiden que las células inmunitarias ataquen nuestro propio cuerpo.

El jurado destaca que los galardonados han identificado cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y han abierto una nueva línea de investigación. También han permitido desarrollar nuevos tratamientos que actualmente están en aplicación. Han abierto también la puerta a la experimentación con nuevos tratamientos contra el cáncer, así como evitado el rechazo en el caso de terapias con células madre.

El premio Nobel en Medicina o Fisiología ha sido el primero en darse a conocer de los Nobel de este año. Le seguirán por este orden los de Física, Química, Literatura y de la Paz. El año pasado, el galardón recayó en Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN, «un principio regulador del genoma completamente nuevo que ha resultado ser fundamental para todos los organismos pluricelulares, incluido el ser humano».

