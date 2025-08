Miguel Ángel Mata San Sebastián Domingo, 3 de agosto 2025, 07:25 Comenta Compartir

Javier Hurtado confía en que los presupuestos del Gobierno Vasco para 2026 incorporen la previsión de aumentar la plantilla de inspectores de Comercio y Turismo en «al menos un 50%», desde los 14 actuales a más de 20. Todo ello en la semana en que se ha conocido que Airbnb ha retirado de su web 703 anuncios de pisos turísticos ilegales a instancias de Kontsumobide.

– ¿El llamamiento a retirar los anuncios de pisos no legalizados se ha hecho solo a Airbnb o también a otras plataformas como Booking?

– Solo a Airbnb, a la que llevamos tiempo reclamando. Con otras llevamos colaborando desde el año pasado y nos consta que ya venían retirando los pisos turísticos no legalizados. De hecho, hay plataformas que tienen establecido ya un sistema, llamado portal de instituciones, en el que podemos denunciar los pisos que no tienen el número de registro. Se les envía la información oficial y ellas los van retirando, cosa que Airbnb no tenía.

– ¿Cuántos inspectores tiene su departamento para controlar esos pisos ilegales y otras irregularidades?

– Catorce. Pero no solo para los pisos turísticos. Son 14 para todo el área de Turismo y la de Comercio.

– ¿Son suficientes?

– No. De hecho hemos reclamado aumentar esta plantilla en al menos un 50%.

– ¿Y?

– Confío que en los Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026 se contemple este aumento.

– Hablando de pisos turísticos. ¿Son el chivo expiatorio del problema de la vivienda cuando apenas representan el 0,5% del parque inmobiliario vasco?

– Es un fenómeno que, en efecto, en Euskadi no es mayoritario como en otras partes de España. Aquí representa el 0,5% de toda la planta de viviendas, cuando la media en España es del 1,5%. Respondiendo a su pregunta, fuimos la comunidad autónoma más activa en regular esta cuestión cuando nadie hablaba de ello o, al menos, no estaba en la opinión pública. Y tanto el Gobierno Vasco como los ayuntamientos hemos abordado este asunto con determinación.

– En varios ayuntamientos ya no se conceden más licencias para pisos turísticos...

– Mi opinión es que las viviendas de uso residencial tienen que tener un inminente uso residencial, y que este tipo de alojamientos tendrán que ser regulados en función de la competencia urbanística de cada municipio. Otra cosa es que en una parcela terciaria en la que se puede levantar un hotel, también se pueden levantar apartamentos turísticos, que no son pisos turísticos y tienen otra regulación. Pero considero que cuando un edificio está pensado para un uso residencial, tiene que tener ese uso.

