Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro

Les seguían la pista desde hacía meses, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional al cruzarse sendas investigaciones sobre la misma banda de narcotraficantes ... que operaban en Asturias y estaban considerados como uno de los grupos más activas de venta de cocaína en la región. El domingo la compleja investigación explotó de forma precipitada en Toledo, cuando el Grupo Especial de Operaciones (GEO) se dispuso a detener a cuatro de los integrantes que se habían desplazado desde Gijón hasta la localidad de El Casar de Escalona para secuestrar a un miembro de un grupo rival por una deuda relacionada con un alijo.

Sobre las 8 de la tarde, en plena calle de un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, los delincuentes abrían fuego contra los policías al verse descubiertos y acorralados. Al repeler el ataque, uno de los delincuentes murió por heridas de bala y sus tres compinches resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Se trata de ciudadanos de origen dominicano de entre 25 y 38 años y que llevaban residiendo en Gijón desde hacía tiempo.

Los agentes trataron de reanimar al de mayor gravedad hasta la llegada de los servicios sanitarios, si bien no pudo superar las graves lesiones. Los tres heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, donde permanecen custodiados en calidad de detenidos antes de pasar a disposición judicial. El caso permanece bajo secreto de sumario en el juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo.

Registros y arrestados

La precipitación de los acontecimientos en Toledo obligó a desplegar un operativo especial en Asturias para detener a los otros miembros de la organización criminal que ya estaban siendo investigados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. A lo largo de la mañana de ayer se procedió a registrar varias viviendas en Gijón y también locales, como un establecimiento hostelero de la calle Ramón Areces, en el barrio de Montevil. Hay al menos tres detenidos y se espera que se produzcan nuevos arrestos en los próximos días. La investigación está abierta para llegar a todos los implicados en la banda, dedicada, presuntamente, al tráfico de drogas, extorsión a otros grupos delincuenciales y robos de alijos.

Las intervenciones policiales se desarrollaron con el apoyo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para garantizar las medidas de seguridad después del peligroso episodio de Toledo y al tener conocimiento de que los miembros del grupo criminal contaban con numerosas armas.

La Policía Nacional y la Benemérita les seguía la pista desde hacía tiempo, al tener informaciones que apuntaban a que formaban una banda dedicada al tráfico de cocaína en Asturias. Las pesquisas policiales se centran ahora en determinar si los ciudadanos dominicanos que protagonizaron el tiroteo con los GEO y los otros integrantes de la banda pudieran estar relacionados con algún hecho violento con resultado de muerte ocurrido en la región en los últimos tiempos y que también estaría relacionado con asuntos de droga y un robo de un alijo.

El ataque con arma de fuego de los narcotraficantes en Toledo -cuenta 'El Comercio'- se produjo apenas unas horas después de que otro grupo criminal hiriese de gravedad a un policía nacional durante una intervención en Sevilla. Como también hicieron los delincuentes de Gijón, los de Sevilla recibieron a los agentes del GRECO con disparos cuando procedían a inspeccionar un almacén.