Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»

En la comarca alavesa de Gorbeialdea hace ya tiempo que temían aquello de morir de éxito. Sus bosques y praderas, dentro del magnífico parque natural ... Gorbeia, se han convertido en los últimos años en uno de los lugares preferidos de peregrinaje de los 'seteros'. Dicen las leyendas que hasta autobuses enteros se han fletado algunos domingos hacia ese 'Dorado' de la micología vasca. Puede que resulte exagerado pero lo cierto es que tanta actividad recolectora ha acabado por irritar a los vecinos y a los verdaderos amantes de los hongos por su altísimo valor para el mantenimiento de los ecosistemas.

No solo por la masificación, también porque han observado en muchos visitantes un total desconocimiento de sus especies y de su capacidad productora. Es su afán recolector han causado daños en el suelo «por pisoteo excesivo», han entrado en zonas de cazadores o han molestado a agricultores y ganaderos. Y lo que es peor, los expertos ven que se ha perdido «volumen de recurso micológico» y de variedad de especies.

Esto es lo que ha llevado al Ayuntamiento de Zuia a querer ordenar todo eso sin perder su atractivo y sin dejar de divulgar las bondades de las setas y hongos. Ha costado un poco (más de dos años), pero desde el 1 de septiembre el Parque Micológico de Gorbeialdea –«el más grande de Euskadi», según su director– es una realidad.

Dos parques de setas más previstos

El micólogo y experimentado guía José David Fernández lleva sus riendas y explica cómo se han de organizar desde ahora quienes quieran salir a por setas en un área de 56 kilómetros cuadrados en terrenos de Zuia. Está previsto que también se incorporen Zigoitia y Urkabustaiz, pero sus consistorios van más lentos con los trámites.

De momento, la zona acotada y en la que se desarrollarán las primeras actividades de micoturismo del parque es la comprendida desde Zárate hasta Altube. Como ya se hizo en su día en Asparrena, pionero en Álava, la idea de cobrar por la recogida de setas y hongos va más allá de lo meramente pecunario, señala Fernández. Se trata de ser más sostenibles, apoyar a los negocios de la zona y ofrecer una serie de servicios científicos, de ocio y divulgativos para ofrecer una experiencia integral. «Todo lo que se recaude con las licencias se reinvertirá en mejoras para el parque», asegura.

Como pasa con otros cotos, si se tiene intención de salir a por setas por esta zona de Gorbeialdea hay que obtener un pase que se adquiere on line en la web del parque. Hay que solicitarlo al menos el día anterior. La licencia para un día cuesta 10 euros. La autorización semanal vale 15 euros y permite recoger setas durante los días de una semana completa (de lunes a domingo). También está el pase de temporada, de 50 euros, válido para todo el año salvo en fechas excepcionales como la berrea. Y se extenderán permisos especiales a asociaciones y entidades con fines de estudio micológico y sin ánimo de lucro.

Una vez obtenido el pase sepuede descargar en el móvil. Hay que llevarlo encima junto con el DNI. El parque cuenta con vigilantes y, además, los Miñones y los guardas de monte pueden sancionar a quienes incumplan las normas.

Dos kilos de setas por persona y día

En general, explica el director, el límite es el habitual en este tipo de espacios, así que no se podrá pasar de los dos kilos de estos manjares de monte por persona y día. Pero además, como pasa con los peces, no se pueden coger las diferentes especies cuando son pequeñas o inmaduras. Por ejemplo, los codiciados boletus deben medir más de 10 centímetros. «La gente los coge antes y no sueltan las esporas, lo que dificulta su reproducción». Además, se recogerá la seta dejando el micelio en su lugar, bien cortando el ejemplar por su base o sacándolo entero en función de la especie (amanita, lepiota...). Para favorecer la dispersión de las esporas el transporte se realizará en cesas de mimbre, paja, caña o similares.

El parque va a orientar a los amantes de la micología acerca de las especies que se pueden coger o no en cada temporada o qué espacios del coto son los menos masificados en cada momento. De ahí que se hayan establecido tres zonas. En este primer curso, Jose David Fernández instalará un punto móvil de información en la zona del parketxe de Sarria. Allí informará de las rutas guiadas, de los restaurantes que tienen en sus cartas platos con estos majares de monte y de otras posibilidades de profundizar en este complejo mundo de micélidos y esporas de la mano de profesionales.

Pero eso no es todo. Cada semana, el parque publicará una newsletter (noticiero) en la que informará de las previsiones meteorológicas de la semana y las especies que podrán encontrarse en esos días. Por ejemplo, después de estos últimos días de calor, la llegada de la lluvia preludia que puedan brotar las russulas (gibel) y los níscalos. A los boletus aún les quedan un par de semanas. El director de Gorbeialdea adelanta que el parque también ayudará a identificar setas. Así, si alguien tiene dudas sobre alguna especie puede enviar la foto a los expertos. «Lo que no vamos a hacer es invitarle a que la coma, porque no sabemos si lleva una cesta llena de otras que parecen iguales y resulta que no lo son», indica Fernández, que asegura haber visto de todo.