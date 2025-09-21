Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José David Fernández coge unas setas en el linde del parque Gorbeialdea. Jesús Andrade

Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»

El Ayuntamiento de la localidad alavesa comienza a cobrar a los recolectores para ordenar un espacio tensionado de 56 kilómetros cuadrados

Rosa Cancho

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:40

En la comarca alavesa de Gorbeialdea hace ya tiempo que temían aquello de morir de éxito. Sus bosques y praderas, dentro del magnífico parque natural ... Gorbeia, se han convertido en los últimos años en uno de los lugares preferidos de peregrinaje de los 'seteros'. Dicen las leyendas que hasta autobuses enteros se han fletado algunos domingos hacia ese 'Dorado' de la micología vasca. Puede que resulte exagerado pero lo cierto es que tanta actividad recolectora ha acabado por irritar a los vecinos y a los verdaderos amantes de los hongos por su altísimo valor para el mantenimiento de los ecosistemas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  3. 3

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  6. 6

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  9. 9

    Noches movidas en Amara Viejo
  10. 10

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»

Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»