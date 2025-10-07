Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos tres heridos y cinco desaparecidos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid

El mural en un pueblo de Euskadi pintado por una joven argentina con raíces vascas: «Ha sido muy simbólico hacerlo en la tierra de mis aitonas»

La artista y arquitecta argentina con raíces vascas, Mikele Irazusta, ha pintado un mural en homenaje a todos los jugadores de cesta punta

M. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 13:20

Comenta

«Es muy simbólico para mí haber pintado un mural tan euskaldun y de semejante magnitud en la tierra de mis aitonas», ha admitido la artista y arquitecta argentina con raíces vascas, Mikele Irazusta, que ha pintado un mural «en homenaje a todos los jugadores de cesta punta» en una localidad de Euskadi.

Y es que, según ha comentado Irazusta, originaria de la ciudad de Bahía Blanca en Argentina, se trata de «un homenaje a todos los jugadores de cesta punta, un deporte tradicional vasco, que ha llevado la cultura vasca a los frontones de todo el mundo».

Un mural realizado en la localidad de Markina-Xemein, conocida como «la capital de cesta punta por todos los jugadores que allí se han formado», escribe la joven con raíces vascas en una publicación con instantáneas del colorido mural de 15x9 metros, que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Diáspora Vasca en Argentina

«Me encargaron el trabajo para el 8 de septiembre, el Día de la Diáspora Vasca», explica la muralista argentina sobre el fenómeno de personas de origen vasco que emigraron de Euskadi a varios países como Argentina, Australia y Estados Unidos.

Unos vascos que «por el amor a su tierra han mantenido y transmitido la identidad y cultura generación tras generación. Mi familia y yo somos parte de ello», ha compartido Mikele Irazusta, que ha participado activamente con el Centro Vasco de Bahía Blanca, uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires y de Argentina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  4. 4

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  5. 5

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  6. 6 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  7. 7 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10 Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El mural en un pueblo de Euskadi pintado por una joven argentina con raíces vascas: «Ha sido muy simbólico hacerlo en la tierra de mis aitonas»

El mural en un pueblo de Euskadi pintado por una joven argentina con raíces vascas: «Ha sido muy simbólico hacerlo en la tierra de mis aitonas»