El mural en un pueblo de Euskadi pintado por una joven argentina con raíces vascas: «Ha sido muy simbólico hacerlo en la tierra de mis aitonas» La artista y arquitecta argentina con raíces vascas, Mikele Irazusta, ha pintado un mural en homenaje a todos los jugadores de cesta punta

«Es muy simbólico para mí haber pintado un mural tan euskaldun y de semejante magnitud en la tierra de mis aitonas», ha admitido la artista y arquitecta argentina con raíces vascas, Mikele Irazusta, que ha pintado un mural «en homenaje a todos los jugadores de cesta punta» en una localidad de Euskadi.

Y es que, según ha comentado Irazusta, originaria de la ciudad de Bahía Blanca en Argentina, se trata de «un homenaje a todos los jugadores de cesta punta, un deporte tradicional vasco, que ha llevado la cultura vasca a los frontones de todo el mundo».

Un mural realizado en la localidad de Markina-Xemein, conocida como «la capital de cesta punta por todos los jugadores que allí se han formado», escribe la joven con raíces vascas en una publicación con instantáneas del colorido mural de 15x9 metros, que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Diáspora Vasca en Argentina

«Me encargaron el trabajo para el 8 de septiembre, el Día de la Diáspora Vasca», explica la muralista argentina sobre el fenómeno de personas de origen vasco que emigraron de Euskadi a varios países como Argentina, Australia y Estados Unidos.

Unos vascos que «por el amor a su tierra han mantenido y transmitido la identidad y cultura generación tras generación. Mi familia y yo somos parte de ello», ha compartido Mikele Irazusta, que ha participado activamente con el Centro Vasco de Bahía Blanca, uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires y de Argentina.