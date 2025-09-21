Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ignacio Pérez

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Los hechos se han producido hacia las siete menos cuarto de esta mañana en la calle Fika

María de Maintenant y David S. Olabarri

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:12

Un hombre ha fallecido este sábado tras una pelea registrada en Bilbao. Los hechos se han producido a primera hora de este domingo en la ... calle Fika, situada en el barrio de Solokoetxe. La Ertzaintza se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los autores. Tal y como ha podido saber EL CORREO, la víctima ha perdido la vida tras una pelea a machetazos.

