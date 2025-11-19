Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Muerte y ultraprocesados, la comida que está desplazando a la dieta tradicional

Un megaestudio internacional con participación española advierte que incrementan el riesgo de depresión, obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatía, enfermedad cerebrovascular y renal...

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:37

Un megaestudio, basado en más de cien investigaciones a largo plazo, encuestas e índices económicos, señalan a la industria de los alimentos ultraprocesados como responsable ... de aumentar el «riesgo de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta». Publicado en The Lancet, que también dedica su editorial a este tema, el artículo alerta que la ingesta de este tipo de comida produce «resultados adversos en casi todos los sistemas orgánicos», mantuvieron los autores. Además, «la totalidad de la evidencia apoya la tesis de que la sustitución de patrones dietéticos tradicionales por alimentos ultraprocesados es un factor clave del aumento de la carga mundial de múltiples enfermedades crónicas relacionadas con la dieta», según el artículo 'Alimentos ultraprocesados y salud humana: la tesis principal y la evidencia'.

