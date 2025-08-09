Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos bomberos trabajan para apagar el fuego que ha calcinado la avioneta. CPB Valencia

Mueren dos personas tras estrellarse su avioneta en Valencia

El siniestro se ha producido en la zona del Pontón y la aeronave se ha calcinado por completo

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:15

Dos personas han muerto en un accidente de avioneta ocurrido este sábado por la mañana en Requena. El siniestro se ha producido sobre las 11:25 horas en la zona del Pontón. Se ha movilizado una ambulancia SAMU, que sólo ha podido confirmar ambos fallecimientos.

La avioneta había despegado del aeródromo de Requena y, tras el impacto, se ha calcinado por completo. El accidente ha tenido lugar en una zona agrícola a la altura del kilómetro 443 de la N-332, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias.

nación de Emergencias ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:25 y se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat y una autobomba, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Requena y una unidad SAMU, según informa 'Las Provincias'.

CPB Valencia

Fuentes del Aeródromo de Requena confirman que el vuelo no pertenecía a la escuela de pilotos. Los bomberos han tenido que sofocar el incendio provocado por el accidente de la avioneta. La extinción ya ha finalizado y las investigaciones se quedan al cargo de la Guardia Civil.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

