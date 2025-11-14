Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Vizcaya

El hombre que se lanzó este jueves por la ventana para huir de las llamas en el incendio de un piso conflictivo de Baracaldo ha ... fallecido. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, G. G. tenía 38 años y murió ayer mismo en el hospital de Cruces, horas después de ser trasladado en estado grave. Los vecinos del inmueble y de la zona llevaban décadas sufriendo numerosos problemas de convivencia con esta persona, que figuraba como el único empadronado en la vivienda afectada por el fuego.

El incendio se originó en este piso de la calle El Carmen a las seis de la mañana y quedó completamente destrozado. Tal y como ha confirmado un familiar directo, el fallecido contaba con un «amplio historial delictivo, con numerosos antecedentes, principalmente por robos, amenazas, broncas y delitos contra el patrimonio».

Otros tres hombres de 46, 48 y 60 años, el primero de origen magrebí y los otros dos de nacionalidad española también resultaron heridos, los dos primeros por inhalación de humo y el tercero por quemaduras. Los vecinos del entorno aseguraron a este diario que los incidentes en el piso calcinado por el fuego eran frecuentes y que «la Policía venía cada dos por tres».

Los tres portales que componen este bloque de viviendas en el que se encuentra el centro de Osakidetza de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de la Margen Izquierda, fueron levantados por el Gobierno vasco hace unas dos décadas en el lugar donde estuvo antiguamente el cuartel de la Guardia Civil, para realojar a quienes residían en unos inmuebles antiguos que fueron derribados en El Carmen, en una zona más próxima a la ría y al puente de Rontegi.

«Drogas, robos...»

A la casa donde se produjo el incendio se trasladó un matrimonio, ya fallecido, con su hijo, G. G. Sin embargo, no era el único ocupante de la vivienda. Había más personas y su comportamiento ha generado inseguridad a los vecinos del inmueble afectado por el fuego. El incendio provocó un enorme revuelo, pero los residentes de la zona no se vieron sorprendidos. Naiara Pérez mostró su hartazgo, ya que las personas que se encontraban en el piso están relacionadas, según afirmó, con «droga, prostitución, agresiones, delincuencia... Salen a robar por la noche. Desmantelan las cosas que roban y las venden como chatarra. Ese es su trabajo diario», denunció esta mujer.