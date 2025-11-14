Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bomberos entran en el edificio incendiado. Jordi Alemany

Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Vizcaya

El fallecido, de 38 años, acumulaba un amplio historial delictivo

Laura González

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:47

El hombre que se lanzó este jueves por la ventana para huir de las llamas en el incendio de un piso conflictivo de Baracaldo ha ... fallecido. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, G. G. tenía 38 años y murió ayer mismo en el hospital de Cruces, horas después de ser trasladado en estado grave. Los vecinos del inmueble y de la zona llevaban décadas sufriendo numerosos problemas de convivencia con esta persona, que figuraba como el único empadronado en la vivienda afectada por el fuego.

