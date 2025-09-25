Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los edificios de la Universidad Pontificia de Comillas que están pendientes de rehabilitación, donde se desarrolló el rodaje. Javier Rosendo

Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

El hombre, que padecía párkinson, se tropezó en unas escaleras en la zona no rehabilitada de la Pontificia, que estaba acondicionada para la grabación, y murió tres días después en Valdecilla

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:30

Ocurrió el pasado día 1 de septiembre, en el rodaje de la última película de Los Javis, que ha estado grabándose durante este mes en ... Comillas. Enrique García García, de 78 años y residente en La Hayuela (Udías), era un figurante contratado por la empresa Los Esquiadores AIE que se encontraba en los alrededores del set cuando se tropezó por unas escaleras y sufrió varios golpes, entre ellos un fuerte traumatismo craneoencefálico que terminó por causarle la muerte tres días después en el hospital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  8. 8 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  9. 9 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  10. 10

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas