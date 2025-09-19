Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Facultad de Económicas de la ULE. L. N.

Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles

La universitaria estudiaba el grado de Turismo en la Facultad de Económicas y este curso lo pasaba en Italia con una beca Erasmus+

L. N.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:01

La Universidad de León informa del fallecimiento de una estudiante de 20 años del grado en Turismo tras sufrir un atropello en la madrugada de ... este viernes en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+.

