Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura García de Viedma, exabadesa del convento de las Clarisas de Belorado, atiende a los medios el pasado mes de agosto. EFE

Las monjas excomulgadas de Belorado tras la muerte de sus perros: «Nos están boicoteando»

Las clarisas creen que se intenta «atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora»

Naroa Ascunce

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:53

Las monjas excomulgadas de Belorado, que recientemente se trasladaron a Parres (Asturias) para iniciar una nueva vida con un restaurante y un núcleo zoológico, han denunciado ante la Guardia Civil el presunto envenenamiento de varios de sus perros. La denuncia se presentó en la Comandancia de Arriondas, donde aportaron información con el objetivo de que se abra una investigación.

Las religiosas aseguran sentirse «perseguidas» y consideran que se está intentando «atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora». De hecho, Sor Sión, una de las hermanas, ha explicado que habían encontrado «unos cebos llenos de lo que parecía veneno» cerca de sus animales. «Era una galleta de harina con puntitos negros» que tras consultar con veterinarios y criadores han confirmado que se trataba de productos utilizados para envenenar animales.

La hermana ha compartido que recientemente han sufrido la muerte de unos de sus perros, un Braco de Weimar, en «circunstancias extrañas». Y, además, varias pastoras alemanas estan mostrando síntomas de intoxicación -adelgazamiento, problemas digestivos y decaimiento- aunque parece que han logrado salvarlas gracias a la atención veterinaria.

Hace tres días, Sor Sión ya había alertado a través de un vídeo en su cuenta de Instagram sobre lo sucedido. En la publicación mostraba los supuestos cebos envenenados y denunciaba que algunos de sus perros estaban padeciendo problemas de salud compatibles con intoxicación.

En un comunicado difundido junto al vídeo, las Hermanas Clarisas expresaron «su profundo dolor y consternación» por una situación que califican de «grave». Recordaron además que sus animales «representan un pilar fundamental en su vida cotidiana y en los valores que profesan».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  4. 4 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  5. 5 Una pareja compra una casa de 310 metros cuadrados por 6.000 euros y recibe miles de comentarios en redes: «Llevaba 20 años cerrada»
  6. 6

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las monjas excomulgadas de Belorado tras la muerte de sus perros: «Nos están boicoteando»

Las monjas excomulgadas de Belorado tras la muerte de sus perros: «Nos están boicoteando»