Las monjas excomulgadas de Belorado tras la muerte de sus perros: «Nos están boicoteando» Las clarisas creen que se intenta «atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora»

Laura García de Viedma, exabadesa del convento de las Clarisas de Belorado, atiende a los medios el pasado mes de agosto.

Naroa Ascunce Martes, 9 de septiembre 2025, 16:53 Comenta Compartir

Las monjas excomulgadas de Belorado, que recientemente se trasladaron a Parres (Asturias) para iniciar una nueva vida con un restaurante y un núcleo zoológico, han denunciado ante la Guardia Civil el presunto envenenamiento de varios de sus perros. La denuncia se presentó en la Comandancia de Arriondas, donde aportaron información con el objetivo de que se abra una investigación.

Las religiosas aseguran sentirse «perseguidas» y consideran que se está intentando «atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora». De hecho, Sor Sión, una de las hermanas, ha explicado que habían encontrado «unos cebos llenos de lo que parecía veneno» cerca de sus animales. «Era una galleta de harina con puntitos negros» que tras consultar con veterinarios y criadores han confirmado que se trataba de productos utilizados para envenenar animales.

La hermana ha compartido que recientemente han sufrido la muerte de unos de sus perros, un Braco de Weimar, en «circunstancias extrañas». Y, además, varias pastoras alemanas estan mostrando síntomas de intoxicación -adelgazamiento, problemas digestivos y decaimiento- aunque parece que han logrado salvarlas gracias a la atención veterinaria.

Hace tres días, Sor Sión ya había alertado a través de un vídeo en su cuenta de Instagram sobre lo sucedido. En la publicación mostraba los supuestos cebos envenenados y denunciaba que algunos de sus perros estaban padeciendo problemas de salud compatibles con intoxicación.

En un comunicado difundido junto al vídeo, las Hermanas Clarisas expresaron «su profundo dolor y consternación» por una situación que califican de «grave». Recordaron además que sus animales «representan un pilar fundamental en su vida cotidiana y en los valores que profesan».

