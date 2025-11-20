Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

El kit de emergencia tendrá que estar compuesto de agua, comida, medicamentos e iluminación de repuesto para sobrevivir durante 72 horas sin ayuda

Oihana Huércanos Pizarro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

El apagón que sufrió parte de Europa el pasado mes de abril y que afectó mayormente a España puso a las instituciones en alerta ante ... la indefensión de la población en casos extremos en los que la ayuda externa a veces no alcanza para atender todas las necesidades. La Unión Europea sacó entonces un listado de los elementos que deberían componer un kit de emergencias para sobrevivir durante 72 horas en caso de alarma, y ahora es la Generalitat catalana la que ha puesto en marcha una campaña de concienciación para promover que los ciudadanos preparen estas mochilas de emergencias en sus hogares, que pueden ser determinantes ante una situación de crisis.

