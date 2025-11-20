Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

El apagón que sufrió parte de Europa el pasado mes de abril y que afectó mayormente a España puso a las instituciones en alerta ante ... la indefensión de la población en casos extremos en los que la ayuda externa a veces no alcanza para atender todas las necesidades. La Unión Europea sacó entonces un listado de los elementos que deberían componer un kit de emergencias para sobrevivir durante 72 horas en caso de alarma, y ahora es la Generalitat catalana la que ha puesto en marcha una campaña de concienciación para promover que los ciudadanos preparen estas mochilas de emergencias en sus hogares, que pueden ser determinantes ante una situación de crisis.

La propuesta pone el foco en la preparación ante situaciones que puedan dejar a una familia aislada o sin acceso a servicios esenciales. El objetivo de la campaña, según confirmó la consejera de Interior y Seguridad Pública de Cataluña Núria Parlon, es «fomentar la prevención y reducir el estrés o la sensación de indefensión en escenarios críticos. Además, concienciar sobre los nuevos riesgos, como la emergencia climática y la dependencia tecnológica».

Parlon enmarcó esta iniciativa en un contexto global «cada vez más complejo e impredecible. Estamos ante una sociedad que cada vez tiene más riesgos, y de esta manera promovemos un cambio de actitud de pasiva a activa». Explicó también que «se trata de plantear el reto de la autoprotección sin generar un pánico innecesario, sino una cultura de la prevención que permita a las familias afrontar con mayor seguridad cualquier imprevisto».

Así podemos preparar el kit de superviviencia

Necesitaremos una mochila resistente que deberá estar en un lugar conocido por todos los habitantes de la vivienda, y lo mejor es que se encuentre cerca de la puerta principal. Dentro de esa mochila meteremos lo siguiente:

AGUA Y ALIMENTOS Se recomienda tener 1,5 litros por persona y por día. En un hogar con cuatro personas serían 18 litros Productos de alimentación en conserva, como latas o frutos secos y otros productos de larga duración, que no requieran refigeración ni preparación complementaria ILUMINACIÓN Y ENERGÍA Radio a pilas Linternas Batería portátil con el máximo de cargas para móviles Recarga de pilas tanto para la radio como para la linterna BOTIQUÍN E HIGIENE Un botiquín básico y los medicamentos concretos de cada persona del hogar Productos de higiene. También habrá que tener en cuenta si hay menores o personas dependientes que necesiten productos específicos

En los hogares en los que haya menores o personas dependientes habrá que tener en cuenta si necesitan productos de higiene específicos (pañales, toallitas...) y añadirlos a la mochila. Para quienes tengan mascotas, se recomienda incluir en la mochila la documentación del animal, medicación, comida y un transportín.

Este kit de supervivencia, depediendo de la emergencia, es probable que no salga de casa, porque las crisis suelen ir acompañadas de una orden de confinamiento. Aún así, se recomienda tener preparada una segunda mochila en caso de tener que evacuar el domicilio. ¿Qué habrá que meter en esta mochila? Algo similar a lo que llevaríamos en una escapada de fin de semana:

Fotocopias de los documentos más importantes y dinero en efectivo Ropa y muda Productos de higiene personal

En el caso de una emergencia en la que haya que abandonar el domicilio con rapidez (como en el caso de un incendio), situaciones tensas en las que muchas veces nos bloqueamos y no pensamos con claridad, nos ahorrará tiempo tener esta segunda mochila preparada.

El kit que recomienda la UE es algo más completo, ya que incluye algunos extras como velas, cerillas y mecheros, un saco de dormir térmico y una variedad de herramientas que consideran que pueden ser de utilidad (cinta adhesiva, un silbato, cuerda y una navaja multiusos).

Este equipo está diseñado para gestionar de manera autónoma una emergencia durante las primeras 72 horas de la misma, que es el patrón de tiempo que marca la Unión Europea. Eso sí, no solo basta con preparar la mochila, sino que también es muy importante mantener los elementos actualizados y en buen estado, por lo que es recomendable revisarlos de forma periódica.