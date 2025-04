Misterio resuelto: de esto está hecho el envoltorio rojo del Babybel

M. S. Martes, 1 de abril 2025, 12:56 Comenta Compartir

La vaca que ríe, el 'Petit-Suisse' o el Babybel, todos estos quesos han marcado la infancia de muchos, tanto por su sabor, como por su característico envoltorio. Aunque de todos ellos, el que más solía divertir a los pequeños era el Babybel, sobre todo gracias a su peculiar envoltorio rojo y blando, con el que muchos jugaban y que otros incluso llegaron a comerse. Pues bien, el misterio está resuelto, ya que por fin se ha revelado de qué está hecho.

Lo cierto es que este queso es bastante práctico y fácil de transportar, especialmente cuando se tienen niños. Este es un queso elaborado con leche de más de 1.300 ganaderos del oeste de Francia, cuya elaboración se realiza cada dos días y se pone a la venta en los supermercados después de un mes de maduración.

Entonces, ¿de qué está hecho el distintivo envoltorio rojo del Babybel y cuál es su función?. La empresa Babybel añade una cáscara roja alrededor del queso, simplemente para protegerlo, ya que el queso en sí, no tiene una corteza verdaderamente formada. Sin embargo, aunque esta corteza no sea comestible, no supone ningún riesgo para la salud.

Una barrera eficaz contra bacterias, gérmenes y microbios

Fabricada con era y teñida después de rojo, este envoltorio está hecho para proteger el queso, ya que asegura un ambiente estéril mientras el queso no sea abierto. Además de proporcionar una barrera eficaz contra bacterias, gérmenes y otros microbios, preservando así su calidad.

Además la marca Babybel añade un embalaje adicional alrededor de la cera roja, para que no se dañe ni durante el transporte desde las fábricas a los supermercados, ni desde los supermercados a los frigoríficos de los consumidores.

Pero contrariamente a la creencia popular, esta capa protectora final no está hecha de plástico. Ya que en realidad se trata de celofán, un material elaborado a partir de fibras de madera, totalmente reciclable y compostable.

Temas

Supermercados

Alimentación

Francia

Queso