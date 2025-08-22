Un médico desmonta los mitos nutricionales: «El ayuno intermitente hace que se engorde con más facilidad» El doctor Antonio Escribano Zafra explica por qué discrepa sobre algunas prácticas alimentarias de moda

Seguir una dieta equilibrada y saludable, que para muchos también acarrea indirectamente intentar mantener una buena imagen, siempre ha sido una meta para muchas personas. Este ansioso deseo por parte de la población en ocasiones genera que se extiendan diferentes rumores acerca de la alimentación. Así lo confirma el doctor Antonio Escribano Zafra, experto en nutrición, metabolismo y composición corporal, en una reciente intervención pública en la que trata de desmontar algunos bulos sobre la nutrición y sus prácticas alimentarias: «Una de las cosas que hay en el tema del sobrepeso y la obesidad es la cantidad enorme de mitos».

El médico deja claro desde el inicio de su intervención, difundida desde la cuenta @hospitalcentroandalucia, que la frase popular de «yo no sé por qué engordo, si prácticamente no como» no es del todo válida, ya que «si una persona come más de lo que necesita, lo que sobre se acumula en forma de grasa, es decir, no existe la persona que engorde sin comer». Por ello, este experto sentencia que «la gente suele tener la sensación de que come poco, pero si engorda es porque está comiendo más».

Muy ligado a esto, el doctor advierte sobre el peligro de practicar uno de los hábitos alimentarios más extendidos en los últimos meses, el ayuno intermitente, «consistente en estar unas 12 horas sin comer, con lo que se consigue que durante ese tiempo el cuerpo pierda grasa, pero cuando se vuelve a comer el cuerpo va aprendiendo a estar largos plazos sin alimentación, lo que hace que el metabolismo se enlentece y en consecuencia se engorde con más facilidad», señala.

«No existen las pastillas para quitar el apetito»

Si bien hay parte de la ciudadanía que decide acudir a medicamentos que supuestamente quitan el apetito para así dejar de comer y no engordar, el experto no duda en descartarlos rotundamente: «No existen las pastillas para quitar el apetito», asegura. A esto le añade una solución práctica: «La única manera es comer muy bien y bastante poco».

Con la finalidad de concluir mejor con esta reflexión, Escribano Zafra vuelve a reiterar aquellos pensamientos erróneos que muchas veces tienen los consumidores: «Generalmente muchas veces hay que comer bastante menos de lo que uno cree que es poco, porque hay mucha gente que piensa que no come nada y sin embargo engorda, y este pensamiento es imposible».