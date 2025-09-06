Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luca Fanelli, durante la entrevista Luis Ángel Gómez

Luca Fanelli

Matemático y músico
«Matemáticos y artistas deben liberarse del elitismo»

«La ciencia produce cosas útiles y otras que pueden ser dañinas», dice

César Coca

César Coca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:01

Hablar con Luca Fanelli (Bari, Italia, 1979) es lo más parecido que hay a hacerlo con alguna de aquellas figuras del Renacimiento que destacaban en ... saberes que a nuestros ojos tienen muy poco en común. Doctor en Piano y Matemáticas, dedica la mayor parte de su tiempo a la investigación en este último campo, sobre todo en los ámbitos de la teoría espectral, las ecuaciones diferenciales parciales y el Análisis de Fourier. Dio clase en la Universidad de Roma-La Sapienza y desde 2020 es Ikerbasque Research Professor en la Universidad del País Vasco. Pero, además de eso, ha creado un concurso musical, un programa de divulgación de las relaciones entre música y matemáticas y colabora en numerosas actividades con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. La entrevista tiene lugar en el Basque Center for Applied Mathematics de la capital vizcaína ante una pizarra llena de fórmulas. En ese escenario, este italiano casado con una colombiana con la que tiene dos hijos madrileños de nacimiento, habla de fórmulas y de Ravel, de la belleza matemática y de Bach. En definitiva, de cómo nunca debió abrirse una trinchera entre las ciencias y las artes.

