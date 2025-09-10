La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo policial en Prado Negro, un paraje del municipio de Huétor Santillán, después de que se haya producido ... un homicidio en plena calle en torno a las 16.00 horas. El presunto autor y su víctima se conocían, eran vecinos. El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego. Posteriormente, el autor de los disparos, se ha atrincherado en una vivienda de Prado Negro, donde mantiene retenida a la mujer de la víctima mortal. Hasta el lugar de los hechos están llegando familiares de la víctima y vecinos, con signos de dolor.

Hasta allí se ha desplazado un amplio dispositivo de Guardia Civil, tanto de personal de la Policía Judicial como de la Unidad Especial de Intervención, que acuden en estos casos de especial peligrosidad. Los agentes de la Benemérita negocian con el atrincherado para intentar que deje salir a la mujer. Además, un dron de la Guardia Civil sobrevuela la casa para controlar lo que ocurre dentro.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la muerte del varón, de la que recibieron aviso esta misma tarde. El despliegue policial mantiene cortados los alrededores de la vivienda en la que permanece atrincherado.

Ampliar Agentes de la Guardia Civil en Prado Negro. Pepe Marín

Además del despliegue policial, se han desplazado hasta la zona especialistas de Bomberos y voluntarios de Protección Civil. En el lugar esperan también sanitarios y un helicóptero del 061, por si tuvieran que intervenir, según publica Ideal.

Los motivos del presunto crimen no han trascendido, pero se investiga si había rencillas entre los dos vecinos previas a los hechos de esta tarde.

Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid

Se trata de la Unidad de élite de la Guardia Civil, especializada en operaciones de alto riesgo, como secuestros de rehenes.

La zona permanece acordonada y nadie puede aproximarse a la vivienda. Un dron sobrevuela el domicilio. El helicóptero del 061 permanece cerca del lugar por si en algún momento tiene que trasladar a la mujer retenida.

La Unidad Especial de Intervención actuó en Granada en mayo de 2024 cuando un hombre de 74 años se atrincheró con sus nietos en su vivienda de Huétor Tájar.