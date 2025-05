Mario Alonso Puig explica por qué la felicidad nos incomoda: «Es tu naturaleza, abrázala sin reservas» El médico especializado en crecimiento personal reflexiona sobre la felicidad explica que incluso cuando «estamos bien, una voz interna nos dice que no lo merecemos»

El reconocido experto en crecimiento personal, Mario Alonso Puig, pone el foco en una experiencia emocional más común de lo que se piensa: la sensación de culpa que surge al sentirse feliz. En declaraciones recientes, el doctor ha profundizado en este fenómeno que afecta a muchas personas. Según el autor de libros como 'Reinventarse, tu segunda oportunidad', es frecuente que incluso cuando «estamos bien, una voz interna nos dice que no lo merecemos». Esta particular incomodidad ante la felicidad ocurre porque «hemos aprendido a identificarnos con un 'yo' que no somos realmente, un 'yo' que carga con creencias, juicios y culpas».

Sin embargo, el doctor contrasta esta visión con nuestra verdadera esencia. Afirma rotundamente que «nuestra naturaleza más auténtica no está hecha de culpa, está hecha de felicidad». Y destaca un aspecto fundamental de esta felicidad intrínseca: «lo más bonito es que esa felicidad no necesita una razón externa, simplemente es una expresión de quién eres en realidad». Reitera que «todos estamos llamados a ser felices y a desplegar nuestro verdadero potencial».

«Ser feliz no es egoísta»

Además, Alonso Puig desmiente la idea de que ser feliz sea un acto egoísta. Al contrario, sostiene que «ser feliz no es egoísta, es vivir alineado con lo que realmente somos». Y va más allá, indicando que «cuando dejamos atrás esa culpa y nos permitimos disfrutar plenamente, no solo nos hacemos un regalo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean».

Ante la pregunta de cómo manejar esa culpa inmerecida, el doctor ofrece un consejo directo: «la próxima vez que sientas felicidad, no la frenes ni la cuestiones». Propone una acción concreta: «Abrázala sin reservas». Y sugiere un diálogo interno positivo: «Dile a esa voz interna que está bien sentirse bien, que te lo mereces, porque también eso -la alegría- es parte del camino».

Luchar contra la incomodidad

El doctor Alonso Puig enfatiza una idea clave en el audio que ha compartido: «La felicidad no es algo que tengas que ganar, es algo que ya está dentro de ti». Por ello, insta a las personas: «permítete sentirla». Este experto en desarrollo personal expresa su pesar por la situación de quienes «lamentablemente creen que hay algo manchado, hay algo roto en su interior y por eso cuando sienten felicidad se sienten incómodas».

Para estas personas a las que puede el pesimisto tiene un mensaje claro y esperanzador: «No hay nada roto en ti. No hay nada defectuoso en ti». Concluye que es «en nuestra esencia, en lo que realmente nos define», donde «está la felicidad».