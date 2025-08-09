Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Puente, que convalece de un cáncer de mama, ha realizado todo el proceso en su casa. R. C.

María Jesús Puente, la 'Esperanza' para la Luna

Perfil ·

La NASA premia un estudio realizado por la ingeniera catalana, sin medios y con un ordenador portátil, que plantea un proyecto de reciclaje en el satélite

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:00

En España está, por un lado, el programa de investigación, desarrollo e innovación, y por otro, los proyectos audaces como el de María Jesús Puerta ... Angulo. No hay comparación posible. El país invirtió el año pasado más de 23.000 millones en áreas punteras de la producción. Pero esta tarraconense tuvo que valerse sólo de su ordenador y el software libre para llevar a cabo una propuesta de reciclaje espacial que ha obtenido el único premio fuera de los Estados Unidos otorgado por el Lunar Recycle Challenge de la NASA. Se trata de una iniciativa destinada a encontrar formas de gestión de los residuos generados por las futuras misiones al satélite.

