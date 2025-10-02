Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La periodista imparte hoy una charla en la Universidad de Deusto, en Donostia.
Periodista especializada en feminismo

Macarena Baena: «El patriarcado ha encontrado en las redes un altavoz y es muy peligroso»

«Cada vez más jóvenes niegan la violencia de género como respuesta a los avances en igualdad», señala la experta, que habla hoy en Donostia

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:02

El último Informe de la Juventud de España, elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia y publicado en junio de este año, señalaba un ... cambio significativo en lo que los adolescentes entienden por feminismo e igualdad. El apoyo al movimiento feminista por parte de los chicos jóvenes ha descendido más de un 10% (de un 54% a un 41%) y, entre las adolescentes, de un 81% a un 67%. Además, desde 2019, el porcentaje de chavales que niegan la violencia de género ha crecido de un 12% a un 23%. Entre ellas esta creencia también se ha duplicado, pasando de un 6% a un 13%. «Esta ola reaccionaria está provocando más segregación, división, menos empatía y una mayor división entre sexos», lamenta la periodista Macarena Baena, directora del portal de Igualdad de la agencia Efe (Efeminista). Baena imparte hoy, a las 12.00 horas, una ponencia en la Universidad de Deusto sobre este «fenómeno» del negacionismo de la violencia de género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
  10. 10

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Macarena Baena: «El patriarcado ha encontrado en las redes un altavoz y es muy peligroso»

Macarena Baena: «El patriarcado ha encontrado en las redes un altavoz y es muy peligroso»