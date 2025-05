«Es una lengua hermosa y que vale la pena»

Joana Ochoteco y Marcos Rodríguez Irun | Eibar Martes, 13 de mayo 2025, 00:17 Comenta Compartir

Ampliar Tamara Cuéllar echa de menos más espacios para hablar en euskera. De la Hera

Tamara Cuéllar Artista, Irun «Lo más importante es la inmersión»

Desde que se estableció en Irun hace siete años, Tamara Cuéllar empezó a aprender euskera combinando «el estudio del idioma en el Euskaltegi» con la implicación «en todas las actividades que se organizaban». Natural de Nicaragua, su participación en el Euskaraldia como belarriprest le abre «un nuevo espacio para practicar», algo que busca en su día a día: «yo, y otras mujeres inmigrantes que estamos aprendiendo, nos encontramos con falta de espacios para hablar en euskera. Cuando los euskaldunes ven que alguien no habla bien el idioma, en seguida cambian al castellano. Me ocurre muy seguido que a mí no me dicen 'kaixo', sino 'hola'». Sin embargo, Tamara agradece cada oportunidad de estar en contacto con el euskera: «Hago más oído, entiendo cómo se construyen las frases y me animo a decir alguna». Por eso cree que «lo ideal sería que el Euskaraldia fuera los 365 días del año. Lo más importante es la inmersión lingüística. Vivir en euskera es lo ideal para aprenderlo».

Sus dos hijas, nacidas en Irun, le dan oportunidades para practicar: «Muchas veces me corrigen, me piden que hable de una manera u otra... Ellas no tienen esa vergüenza que a veces tenemos los adultos». Además, «todo, o la gran mayoría del material cultural que consumimos con ellas, es en euskera. Películas, series, música, cuentos... Eso me aporta un montón. La mayor está aprendiendo a leer, leo sus cuentos con ella y aprendemos juntas».

La participación de Tamara Cuéllar en el Euskaraldia irá más allá de desempeñar el papel de belarriprest: Ostomila, la compañía de títeres que dirige junto a su pareja, Rubén Mejuto, ofrecerá un espectáculo dentro del programa del Euskaraldia en Irun, el día 24 en Pío XII.

Ampliar Enrique Casado apuesta por utilizar el euskera en su día a día. Félix Morquecho

Enrique Casado Conserje en la UPV, Eibar «Es una lengua hermosa y que vale la pena»

Enrique Casado (Eibar 1968) representa a esa generación que ha visto la evolución del euskera en la sociedad vasca. Aunque sus padres solo hablaban castellano en casa y durante su etapa escolar solo tuvo la asignatura de euskera decidió dar un paso más allá por iniciativa propia.

«Pienso que es importante aprender euskera porque estamos viviendo aquí, en el País Vasco, y es el idioma de aquí», afirma. Esa convicción lo llevó a formarse en varios espacios: empezó en los euskaltegis de Eibar, tanto AEK como el municipal, y más adelante decidió perfeccionar su nivel en el barnetegi de Zornotza. Gracias a su esfuerzo, logró alcanzar un dominio sólido del idioma, lo que además le abrió las puertas a participar en grupos de euskera y actividades organizadas en la ciudad armera.

Actualmente «procuro aprovechar los fines de semana para acudir a los eventos que se organizan en torno al euskera». Además, Casado hace un esfuerzo consciente por utilizar la lengua en su día a día: «Siempre procuro hablar en euskera. Durante un buen tiempo trabajé en la Universidad del País Vasco y allí también procuraba mantener el uso del euskera siempre que podía».

Sobre la situación del euskera en su ciudad, Enrique tiene una visión optimista pero crítica. Reconoce que en Eibar se habla mucho más euskera que hace unas décadas, aunque cree que todavía se podría hablar más: «Hay mucha gente que sabe euskera, pero a veces en la calle no se anima a usarlo; no sé si es por miedo o por costumbre».

«Aprendí euskera porque es nuestra lengua, es hermosa y merece la pena conocerla», concluye el eibarrés.

