La lección de uno de los empresarios más ricos de España a sus hijos: «La vida no es abrir la boca y recibir lo que quieres»

L. G. Martes, 25 de febrero 2025, 11:47 | Actualizado 12:04h.

José Elías Navarro, uno de los empresarios más influyentes de España y miembro de la prestigiosa lista Forbes, ha demostrado que el verdadero lujo no se encuentra en las comodidades materiales, sino en los valores que se transmiten a la próxima generación. Con una fortuna estimada en 950 millones de euros, Navarro podría ofrecer a su familia una vida llena de lujos, pero ha optado por un enfoque educativo que prioriza el esfuerzo y la dedicación.

El empresario, cuya cartera de inversiones abarca sectores como las energías renovables, la sanidad y las telecomunicaciones, ha tomado una decisión que refleja su filosofía personal sobre la vida: enseñar a sus hijos que el camino hacia el éxito no está pavimentado de deseos cumplidos sin esfuerzo. En este contexto, Navarro se ha negado rotundamente a financiar la pasión de su hijo por las carreras de karts, un deporte que, aunque popular entre los jóvenes, implica un coste mensual de 700 euros por cada competición. Si bien esta cifra no representa un obstáculo económico para él, el empresario considera que no justifica el gasto si no hay un compromiso o esfuerzo real detrás.

Mi hijo quiere correr en karts 2 veces al mes (700€ en total)

¿Puedo pagarlo? Sí.

¿Debería hacerlo? No.



Si hay algo por lo que lucho es porque mis hijos no crezcan creyendo que la vida es pedir y recibir.



Y hace poco mi hijo me pidió ir a correr a los karts dos veces al mes.… pic.twitter.com/F4ei3kxOLp — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) February 20, 2025

En sus propias palabras, Navarro explica su postura: «Esos 700 euros al mes son la mitad de un sueldo de alguien que trabaja todo el mes. Y me niego a pagárselo aunque pueda». No se trata de una decisión económica, sino de un principio educativo: el aprendizaje del esfuerzo. Según Navarro, darles a sus hijos todo sin que ellos tengan que trabajar por ello sería un error, ya que les estaría impidiendo entender el verdadero valor de conseguir algo a través del sacrificio y la dedicación.

«La vida no es abrir la boca y recibir lo que quieren», subraya con firmeza. Aunque esta postura le ha generado algunas críticas y podría haber alterado las expectativas familiares, el empresario mantiene su decisión intacta. Reflexiona sobre los desafíos de educar en un entorno acomodado, pero también asegura que está comprometido con brindar a sus hijos la oportunidad de trabajar en sus propias empresas, donde puedan aprender el valor de ganarse lo que desean.

«Si criamos niños y niñas que se ganen las cosas sin esfuerzo, nos cargamos a la sociedad

La controversia generada por su enfoque ha dividido a la opinión pública. Mientras algunos consideran que debería hacer una «inversión» en el futuro de sus hijos, en caso de que alguno tuviera talento para las carreras, otros apoyan su postura, como lo demuestra un seguidor que afirma: «Totalmente de acuerdo. Si criamos niños y niñas que se ganen las cosas sin esfuerzo, nos cargamos a la sociedad».

Navarro concluye su reflexión con un mensaje claro: aunque su enfoque no siempre sea perfecto, su objetivo es que sus hijos valoren el trabajo y el esfuerzo por encima de todo. «Seguiré intentando que mis hijos aprendan que la vida no es abrir la boca y recibir lo que quieren», asegura. Una lección de vida que podría marcar la diferencia en un mundo donde el lujo y la comodidad a menudo nublan el verdadero valor del trabajo.

