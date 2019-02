La Justicia archiva las denuncias de abusos en Salesianos al haber prescrito 'Don Chemi', cuarto por la izquierda, junto a otros profesores en el patio del colegio en el curso 1986/87. 'Don Chemi', contra el que se interpusieron una treintena de denuncias, no será investigado y no tendrá que sentarse ante el juez JOSU GARCÍA Viernes, 22 febrero 2019, 14:04

El Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao ha archivado en la mañana de este viernes la treintena de denuncias que se habían interpuesto en las últimas semanas contra el exreligioso de Salesianos José Miguel San Martín Unamuno por presuntos abusos físicos y sexuales a alumnos en los años 80, según ha podido saber EL CORREO. El magistrado ha decidido dar carpetazo a la investigación al constatar que todos los posibles delitos tuvieron lugar hace tres décadas por lo que estarían prescritos.

La decisión tiene varias consecuencias. La primera de todas es que no se investigarán los hechos denunciados. La segunda es que el exprofesor 'don Chemi', de 71 años, ni será juzgado ni tendrá ningún reproche penal. El archivo de la causa va a ser comunicada en las próximas horas a los afectados, que sabían que iba a ser «difícil» sentar al exmaestro en un banquillo, pero albergaban la esperanza de que pudiera surgir algún caso más reciente. También deseaban que, al menos, se practicaran diligencias y se aportara luz sobre un caso que ha permanecido 30 años oculto.

La actual legislación establece que los abusos sexuales a menores prescriben entre 5 y 15 años después de que el niño cumpla la mayoría de edad. Aunque hay un proceso legal en marcha para ampliar este plazo, el caso de 'don Chemi' se rige por el actual código penal. El exsalesiano estuvo en el centro entre 1975 y 1990. La mayoría de los denunciantes tenían entonces entre 8 y 12 años. En el mejor de los casos para el cómputo, un exalumno de cinco años en 1990 habría nacido en 1985, alcanzando la mayoría de edad en 2003, por lo que una violación sólo podría haberse juzgado hasta 2018.

Proceso canónico

El carpetazo judicial no cierra, o al menos no debería hacerlo, el proceso canónico abierto por la orden de los Salesianos para esclarecer los hechos. Al conocerse las denuncias, el colegio emitió un primer comunicado que dejó frías a las víctimas. Seis días después, rectificó y reconoció que no comunicó a la Justicia dos casos de los que tuvo conocimiento en 1989. Pidió perdón y mostró su disposición a colaborar en la investigación.