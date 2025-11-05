Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fernando Izaguirre, antes del inicio del juicio oral. Ignacio Pérez

Juicio por el desfalco de la DYA: «El dinero se repartía en empresas catalanas ajenas a la ONG»

Testigos del juicio por el desfalco de la agrupación declaran que los ingresos se destinaban a firmas propiedad de Fernando Izaguirre y su socio Juan Ignacio Gallardo

David S. Olabarri

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:08

Comenta

El juicio por el desfalco de al menos 4,7 millones de euros de la DYA de Bizkaia arrancó ayer en medio de una gran ... expectación. Numerosos periodistas asistieron a la vista oral en la que declararon 12 testigos y tres peritos. En las puertas del juzgado también se congregó un grupo de mariachis -contratados por un «particular» que les pagó 900 euros- que recibieron a los dos acusados: el expresidente de la ONG, Fernando Izaguirre, y su socio catalán, Juan Ignacio Gallardo.

