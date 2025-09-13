Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El matrimonio rescatado de morir ahogado en Ubiarco en una foto del pasado sábado donde se aprecia la playa de Tagle, junto a la de Ubiarco. DM

«José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

El matrimonio rescatado de morir ahogado en la playa de Santa Justa, en Ubiarco, agradece la intervención del ertzaina que se tiró al mar a por ellos el pasado sábado

Elena Tresgallo

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:12

«Qué te puedo decir, que si no está José ese día allí no salimos y mi mujer se muere», explica con la emoción y ... atragantando sus palabras, Joaquín C., el hombre catalán de 79 años que, junto a su esposa, la gallega Olga S. (de 67 años), fueron rescatados de una muerte segura el pasado sábado, 6 de septiembre, gracias a que un ertzaina, fuera de servicio, arriesgó su vida para sacarlos del mar en la playa de Santa Justa en Ubiarco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  6. 6 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  7. 7

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  8. 8 El espectáculo natural a un paso de Gipuzkoa: una cascada de 222 metros ideal para hacer senderismo
  9. 9

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre
  10. 10

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»

«José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»