Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Barea, durante unas fiestas de Fitero. Facebook

José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Músico de profesión, durante su vida ha acudido a tocar a Tolosa en más de cuarenta ocasiones

J.M.

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:50

Las fiestas del pueblo se disfrutan siempre y a cualquier edad. Y si no que se lo pregunten a José Barea, vecino de la localidad navarra de Fitero que a sus 102 años no falla en las fiestas del pueblo y acude como uno más a los actos y celebraciones.

Nacido el 29 de noviembre de 1922, este 19 de septiembre tampoco quiso perderse el tradicional calderete celebrado por el Día de la Vega en la localidad ribera.

«Con 102 años, el fiterano José Barea no ha querido faltar al Día de la Vega. Ejemplo de tradición, ha compartido el popular calderete rodeado de su familia, demostrando que las fiestas se viven a cualquier edad y que la tradición se transmite de generación en generación», recogió La Voz de la Ribera en su cuenta de Facebook, junto a una fotografía de José con un plato de calderete y un vaso de vino.

Músico de profesión, José dirigió la banda municipal de Fitero durante décadas y acudió en un total de cuarenta y cinco ocasiones a tocar en los Carnavales de Tolosa, uno de los lugares que más le ha marcado durante su vida siendo homenajeado en su cien cumpleaños por la txaranga Kabila tolosarra, que le dedicó una sorpresa en su localidad natal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  4. 4 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  5. 5 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  6. 6

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  7. 7 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  8. 8

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  9. 9 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  10. 10

    La Ertzaintza detiene al autor material del apuñalamiento mortal de Bilbao y a dos cómplices

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa