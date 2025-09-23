José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa Músico de profesión, durante su vida ha acudido a tocar a Tolosa en más de cuarenta ocasiones

Las fiestas del pueblo se disfrutan siempre y a cualquier edad. Y si no que se lo pregunten a José Barea, vecino de la localidad navarra de Fitero que a sus 102 años no falla en las fiestas del pueblo y acude como uno más a los actos y celebraciones.

Nacido el 29 de noviembre de 1922, este 19 de septiembre tampoco quiso perderse el tradicional calderete celebrado por el Día de la Vega en la localidad ribera.

«Con 102 años, el fiterano José Barea no ha querido faltar al Día de la Vega. Ejemplo de tradición, ha compartido el popular calderete rodeado de su familia, demostrando que las fiestas se viven a cualquier edad y que la tradición se transmite de generación en generación», recogió La Voz de la Ribera en su cuenta de Facebook, junto a una fotografía de José con un plato de calderete y un vaso de vino.

Músico de profesión, José dirigió la banda municipal de Fitero durante décadas y acudió en un total de cuarenta y cinco ocasiones a tocar en los Carnavales de Tolosa, uno de los lugares que más le ha marcado durante su vida siendo homenajeado en su cien cumpleaños por la txaranga Kabila tolosarra, que le dedicó una sorpresa en su localidad natal.