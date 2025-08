Miguel Ángel Mata San Sebastián Domingo, 3 de agosto 2025, 07:07 | Actualizado 07:25h. Comenta Compartir

Se muestra «muy satisfecho» porque tras años de debate e imprevistos de última hora las principales instituciones vascas y los partidos que las gobiernan (PNV y PSE) han llegado a un acuerdo sobre cómo debe ser el impuesto turístico en Euskadi, lo que permite enfilar ya la recta final del proceso para que pueda ser una realidad a lo largo de 2026. «Hemos logrado el objetivo de que aumente la capacidad económica de los ayuntamientos al tiempo que los recursos para el apoyo e impulso del sector turístico», recalca. El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado (PSE), confirma los aspectos principales del futuro gravamen adelantados el viernes por DV, y subraya que la existencia de este nuevo tributo que gravará las pernoctaciones en los alojamientos vascos «ni busca ni va a reducir la llegada de visitantes a Euskadi. Es algo que no ha sucedido en ninguno de los lugares de Europa donde ya se cobra», asegura.

– ¿Por qué al final va a ser un impuesto municipal regulado por las diputaciones y no uno de carácter autonómico como se venía barajando desde el principio?

– Si desde mi departamento exploramos desde un principio y con mayor profundidad la vía del impuesto autonómico fue porque así lo marcaba el programa de Gobierno, y así lo venía reclamando también insistentemente la Diputación de Gipuzkoa, la más interesada de las tres en su implantación. Ya existen impuestos autonómicos en Euskadi, por lo que es una vía posible, y se trataba de desarrollar una ley autonómica como marco general que necesitaba inexorablemente de convenios con las diputaciones para su desarrollo. Pero dos no convenian si uno no quiere, así que en un momento dado tuvimos que decidir si queríamos que el impuesto saliese adelante por la vía del consenso o lo dejábamos morir. Optamos por el consenso porque creemos firmemente que es un impuesto positivo para Euskadi.

– Lo que parece es que el PSE quería el impuesto autonómico y el PNV optaba por la foralidad. Y que al final se ha llevado el gato al agua el PNV...

– Yo no lo diría así, porque dentro del PNV había diferentes posturas. De hecho, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián defendían en un inicio la vía autonómica como la única posible. Y permítame que le diga, y utilizando palabras recientes, que se ha conseguido poner orden en la postura del PNV y sus diferentes visiones gracias a la determinación de un consejero socialista y al trabajo serio y riguroso realizado entre los departamentos de Turismo y de Hacienda dentro del Gobierno de coalición. Es una cuestión de voluntad política y de capacidad de llegar a acuerdos. Y mi voluntad política ha sido desarrollar este impuesto y hacerlo a través del consenso. No es un debate en términos de ganadores y vencidos, porque cualquiera de las fórmulas pasa inexorablemente por la colaboración, participación y coordinación con las diputaciones. En este caso concreto con las haciendas forales.

– ¿Cuáles serían las ventajas de una u otra fórmula?

– Las dos vías presentan ventajas y desventajas. Trabajamos inicialmente el impuesto autonómico por varios motivos. Primero porque es el camino jurídicamente más despejado. Tiene ya un recorrido jurisprudencial con las normas de Cataluña y Baleares. Segundo, porque con las mayorías actuales en Euskadi, resultaba más rápida una tramitación en el Parlamento Vasco (donde PSE y PNV tienen mayoría absoluta) que en las tres Juntas Generales (ambos partidos necesitan el apoyo de un tercero para sacar adelante la norma en Gipuzkoa y Álava). Y a nadie se le escapa que también en este debate hay una cierta diferencia en la concepción de Euskadi. Una que se inclina más hacia el Estatuto de Gernika y otra hacia la Ley de Territorios Históricos. Yo soy más de la primera y creo que el Estatuto hay que defenderlo con la misma fuerza en Madrid que en casa.

– Cita el camino jurisprudencial. ¿Quiere decir que una norma foral tiene menos seguridad jurídica que la que tendría una ley autonómica y que el impuesto es más fácilmente recurrible?

– Bueno, dentro de la compleja arquitectura institucional vasca creo que el camino jurídico estaba más despejado con un impuesto autonómico. La figura del impuesto municipal a través de una norma foral es una vía nueva.

– Insisto. ¿Vía nueva quiere decir que tiene más debilidad?

– Le digo lo mismo. En mi opinión una vía tenía el camino más expedito que otra. Lo importante ahora es que hemos hecho un trabajo serio y riguroso, hemos llegado a un consenso y que este impuesto va a ser una realidad.

Debate político «Dentro del PNV ha habido diferentes posturas y el trabajo del Gobierno Vasco ha permitido poner orden en su posicionamiento»

– ¿Por qué hasta hace poco el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa urgían al Gobierno Vasco a que hiciese una ley autonómica porque defendían que era su competencia y ahora defienden que sea foral?

– Como le digo, la instalación de este tipo de impuestos dentro de nuestra arquitectura institucional es jurídicamente compleja. Lo que hemos hecho es trabajar y llegar a un consenso.

– El caso es que por ese cambio el impuesto se retrasa de nuevo. Hasta 2026 como pronto. Y el alcalde de Donostia ya se quejó de que el retraso hasta ahora ha hecho perder a la ciudad ingresos de unos 7 millones...

– No voy a entrar en polémicas porque entrar en ese debate podría llevar a que dijese que quizás lo que ha perdido Donostia son 21 millones por no haber llegado a ninguna conclusión cuando el Ayuntamiento y la Diputación de Gipuzkoa analizaron la vía de norma foral hace tres años. Ahora yo me quedo con lo positivo, que es que el impuesto va a salir adelante y es lo que todos queremos.

Los reproches de Donostia «¿7 millones? Ha perdido 21 por no llegar a ninguna conclusión Ayuntamiento y Diputación cuando lo estudiaron hace tres años»

– ¿A quién ve como socio para sacarlo adelante en Gipuzkoa y Álava? ¿EH Bildu, PP o Podemos?

– Confío en el resto de fuerzas políticas. En los dos territorios hay una mayoría que defiende la implantación de este impuesto. Así lo han manifestado en el Parlamento Vasco y en diferentes declaraciones públicas algunos de los partidos que menciona.

– El acuerdo al que han llegado PSE y PNV habla de un precio de entre 1 y 6 euros por persona y noche, en función del tipo y categoría del establecimiento. También de la posibilidad de que los principales destinos, como la capitales, puedan implementar un recargo adicional. ¿De cuánto sería ese recargo?

– Hay detalles que quedan por concretar. Nuestra intención es poder hacerlo en septiembre.

– ¿Y los umbrales de plazas disponibles a partir de los cuales por arriba un municipio podrá aplicar recargo y por debajo podrá no cobrar el impuesto?

– También lo anunciaremos en septiembre. Sí quiero recalcar que, como dice, el baremo será el número de plazas de pernocta ofertadas en el municipio, no el tamaño de población. En los casos en los que un municipio pueda y opte por bonificarlo al 100% y no cobrarlo, se deberá sobre todo a un tema de gestión. Queremos evitar que a un ayuntamiento con una oferta alojativa muy pequeña le sea más costosa la gestión del impuesto que lo que podría llegar a recaudar.

Autonomismo vs foralidad «Son dos concepciones de Euskadi. El Estatuto de Gernika hay que defenderlo con tanta fuerza en casa como en Madrid»

– ¿Aparte de eso los municipios tendrán autonomía para más?

– Podrán determinar el importe exacto del impuesto dentro de unos rangos de tarifas que se establecerán para cada tipo de alojamiento.

– ¿Con el impuesto vendrán menos turistas a Euskadi?

– Este impuesto no busca retraer la entrada de turistas, ni va a tener ese efecto. No ha pasado en ningún lugar de Europa donde se ha instaurado. Su función es generar nuevos recursos para los municipios, que tendrán la capacidad de decidir cómo los invierten pensando en el bienestar de los ciudadanos, tanto de los que residimos aquí en Euskadi como para los visitantes.

Apoyos en Gipuzkoa y Álava «En los dos territorios hay partidos de la oposición que se han manifestado partidarios de este impuesto; confío en ellos»

– Si el 100% de los ingresos se van a quedar en el municipio donde se cobra el impuesto. ¿Qué pasa con las localidades con menos plazas pero que también tienen recursos turísticos de 'visita de día'?

– Se ha acordado crear una dotación específica para el sector dentro de los presupuestos del Gobierno Vasco, dentro del departamento de Turismo, Comercio y Consumo, más allá de su presupuesto ordinario. En efecto, los turistas realizan cada año casi 6 millones de desplazamientos internos dentro de Euskadi visitando múltiples recursos en localidades distintas de las que pernoctan. Estoy muy satisfecho con el acuerdo alcanzado porque logramos el objetivo de que aumente la capacidad de los ayuntamientos al tiempo que las dotaciones directas para el apoyo e impulso de la actividad turística en el conjunto de Euskadi.

– ¿Esa dotación extra estará vinculada a lo que se logre recaudar por el impuesto turístico, al presupuesto general del Gobierno Vasco, será una cantidad fija?

– Lo presentaremos en septiembre.

– ¿Cuánto está previsto recaudar con este gravamen?

– Vamos primero a cerrar los detalles, ver qué ayuntamientos aplican recargos, cuáles no lo cobran, etcétera, para tener unos cálculos más certeros.